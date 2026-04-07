Alerta a mexicanos: Embajada en Irán pide no tomar fotos de la guerra y en Líbano llaman a salir urgentemente del país

UNOTV

A horas de que venza el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, el Gobierno de México emitió alertas para sus connacionales en Medio Oriente: en Irán pidió no tomar fotos ni videos del conflicto, mientras que en Líbano recomendó salir del país mientras aún haya vuelos comerciales disponibles.

En Irán: no tomar fotos ni videos o podrías enfrentar sanciones

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que los mexicanos en Irán deben evitar tomar o compartir imágenes de actividades militares o daños derivados del conflicto.

El aviso es claro; hacerlo puede traer consecuencias legales como:

Multas

Detención

Deportación

La recomendación busca prevenir riesgos ante la posible escalada del conflicto y eventuales ataques a infraestructura.

En Líbano: piden salir mientras haya vuelos disponibles

En Líbano, la embajada de México pidió a los connacionales abandonar el país mientras las opciones comerciales sigan operando.

Actualmente, aerolíneas como Middle East Airlines y Royal Jordanian mantienen vuelos diarios hacia:

Europa

Ammán

Jeddah

Riad

Estambul

Larnaca

El Cairo

Las autoridades también pidieron a los mexicanos:

Registrar su estancia ante la Sección Consular

Además, pusieron a disposición contactos de emergencia: