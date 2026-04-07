Alerta a mexicanos: Embajada en Irán pide no tomar fotos de la guerra y en Líbano llaman a salir urgentemente del país

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A horas de que venza el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, el Gobierno de México emitió alertas para sus connacionales en Medio Oriente: en Irán pidió no tomar fotos ni videos del conflicto, mientras que en Líbano recomendó salir del país mientras aún haya vuelos comerciales disponibles.
En Irán: no tomar fotos ni videos o podrías enfrentar sanciones
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que los mexicanos en Irán deben evitar tomar o compartir imágenes de actividades militares o daños derivados del conflicto.
El aviso es claro; hacerlo puede traer consecuencias legales como:
- Multas
- Detención
- Deportación
La recomendación busca prevenir riesgos ante la posible escalada del conflicto y eventuales ataques a infraestructura.
En Líbano: piden salir mientras haya vuelos disponibles
En Líbano, la embajada de México pidió a los connacionales abandonar el país mientras las opciones comerciales sigan operando.
Actualmente, aerolíneas como Middle East Airlines y Royal Jordanian mantienen vuelos diarios hacia:
- Europa
- Ammán
- Jeddah
- Riad
- Estambul
- Larnaca
- El Cairo
Registro y contactos para mexicanos en Líbano
Las autoridades también pidieron a los mexicanos:
- Registrar su estancia ante la Sección Consular
Además, pusieron a disposición contactos de emergencia:
- Correo: [email protected]
- Teléfono consular: (+961) 04927394
- Emergencias:
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- Desde Líbano: 03 044 598
- Desde México: (+961) 3 044 598
Contexto: ultimátum y posible escalada
Las alertas ocurren en medio del plazo fijado por Donald Trump, quien dio 48 horas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.
El ultimátum vence este martes 7 de abril a las 20:00 horas (hora del este de EE.UU.), es decir, 18:00 horas en México.
El mandatario ha advertido que, de no cumplirse, podría haber ataques contra infraestructura clave.
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