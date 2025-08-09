¿Lo identifica? este degenerado atacó a jovencita en la colonia San Manuel, en Puebla capital

Desde Puebla
Depravado sujeto agredió acosó sexualmente a una joven, aparentemente estudiante, en la calle Río Grijalva, en la colonia Jardines de San Manuel, ciudad de Puebla capital.
Vecinos exigen seguridad y difundieron un video, para tratar de identificar al responsable.
Este hecho ha causado indignación en algunos ciudadanos, dicen que no puede quedar impune.
