Sábado parcialmente nublado y UV extremo en Puebla capital 

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 09 de agosto de 2025.- A través de la dirección de Gestión de Riesgos, en materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, se informa que para este sábado se espera un cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias, presentándose posibles acumulaciones ligeras de entre 0 y 5 mm entre las 16:00 y las 21:00 horas.

La temperatura oscilará entre una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, condiciones que favorecen el desarrollo de actividades al aire libre con las debidas precauciones.

Se recomienda a la ciudadanía tomar medidas de protección ante el índice UV extremo que se prevé durante el día.

Es importante utilizar bloqueador solar, vestir ropa adecuada, portar gorra o sombrero, y evitar la exposición prolongada al sol.

La calidad del aire se reporta como buena, no representa riesgo para la salud en condiciones normales.

Asimismo, el semáforo volcánico del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar actividades cerca del cráter.

Ante cualquier emergencia, infórmese a través de los canales oficiales o comuníquese al teléfono 072 o al 911.