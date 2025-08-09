Fuerte accidente dejó una persona muerta y varios lesionados en Jalpan

Sadit González
Se registró un fatal accidente sobre la carretera Federal Pachuca – Tuxpan, sobre el Km. 146 +00, a la altura del rancho Tres Hermanas en Jalpan.
Se vieron involucrados un autobús de la línea Unión Serrana, que procedía de Poza Rica con dirección a Villa Ávila Camacho (La Ceiba), chocí de frente contra a una camioneta Ford Ranger de color blanco con placas de circulación HM-6589-H, conducida por Nicolás O G, de Xicotepec, aproximadamente 45 años de edad.
