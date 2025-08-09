Clases sí, paro no: universitarios exigen regresar a clases presenciales

El Valle

Toluca, Méx.– Con consignas y pancartas, estudiantes de diversas facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) marcharon por las principales calles de Toluca para exigir el regreso inmediato a las actividades escolares presenciales en los espacios universitarios que permanecen en paro desde mayo pasado.

La movilización partió de la Facultad de Economía, en Ciudad Universitaria, en Toluca y tuvo como principales demandas que se agilicen las mesas de diálogo con las autoridades universitarias y que se establezca un calendario claro para la reanudación de clases. Entre las pancartas y consignas destacaron mensajes como “La educación no espera”, “Clases ya” y “Queremos soluciones”.

Los manifestantes advirtieron que la suspensión prolongada de actividades impacta su formación académica, su participación en prácticas profesionales, el servicio social y el desarrollo de proyectos de investigación. “Queremos regresar a las aulas, no podemos seguir perdiendo más tiempo; la universidad es para estudiar”, expresaron algunos estudiantes durante la marcha.

El lunes 5 de agosto pasado regresaron a clases presenciales más de 60 mil estudiantes de distintos planteles de la UAEMéx, aunque 15 espacios universitarios continúan cerrados por el paro estudiantil.

La protesta se realizó de forma pacífica, aunque exigieron a los alumnos paristas que entreguen las instalaciones puesto que es urgente volver a las actividades presenciales.

Es de destacar que, aunque la circulación vial en varias avenidas de la capital mexiquense se vio afectada por algunas horas, recorrieron el perímetro de Ciudad Universitaria para mostrar sus inconformidades.