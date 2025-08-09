¡El colmo! roban arma de alto poder a policías municipales

Desde Puebla
Robaron rifle R15 a los policías de Chapulco.
En municipios circunvecinos se realizó una fuerte movilización, para buscar al responsable del robo.
Hasta el momento se desconocen más datos sobre este hecho.
You may also like
-
Sábado parcialmente nublado y UV extremo en Puebla capital
-
¿Lo identifica? este degenerado atacó a jovencita en la colonia San Manuel, en Puebla capital
-
¡AVISO! gobierno estatal anuncia jornada de limpieza en Diagonal Defensores de la República
-
¿El agua embotellada, filtrada o de garrafón sabe igual? Esto dicen los expertos
-
Ariadna Ayala inició extensión del puente “Las Vigas”