¡AVISO! gobierno estatal anuncia jornada de limpieza en Diagonal Defensores de la República

#InfraInforma | Este sábado 9 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, se realizarán trabajos de limpieza con equipo mecánico en las siguientes vialidades.
📍Diagonal Defensores de la República
📍Blvd. 18 de Noviembre
👷🏽♂️El @Gob_Puebla exhorta a la población a manejar con precaución en la zona.
