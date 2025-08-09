¡AVISO! gobierno estatal anuncia jornada de limpieza en Diagonal Defensores de la República

Desde Puebla

#InfraInforma | Este sábado 9 de agosto, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, se realizarán trabajos de limpieza con equipo mecánico en las siguientes vialidades.

📍Diagonal Defensores de la República

📍Blvd. 18 de Noviembre

👷🏽‍♂️El @Gob_Puebla exhorta a la población a manejar con precaución en la zona.

