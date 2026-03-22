¡Ahhh qué buena está mi ahijada, ¿pa que la habré bautizado?!

DEBATE

Por Roberto Desachy

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La tarde del lunes 2 de marzo, la todavía tesorera de Huauchinango, Nayeli Guadalupe Cazares Martínez, fue acusada de provocar un severo accidente automovilístico con saldo de dos lesionados, Édgar y Rossy, quienes tomaron la carretera a Xicotepec, cerca de la terminal Estrella Blanca, para ver a un tapicero, cuando un vehículo salió de improviso y les arrolló su conductora, quien –según los PRIMEROS TESTIGOS-no era otra que Nayeli Guadalupe Cázares Martínez.

Édgar estuvo a punto de caer a la zona en que se encuentra Bodega Aurrerá, pero logró sostenerse, aunque fue arrastrado a tres metros de su unidad, la llanta le pasó encima y sufrió fractura de hombro y pelvis. Cuentan los VERDADEROS TESTIGOS que la tesorera de Huauchinango hizo varias llamadas, no para pedir una ambulancia, sino el apoyo de su jefe, el presidente municipal, Rogelio López Angulo.

A diferencia de otras ocasiones, en que el ayuntamiento neomorenista incluso ha dejado morir a personas, López Angulo utilizó TODO el poder del gobierno, para RESCATAR a su tesorera, que –según la gente de Huauchinango- también sería su ahijada y cuya familia forma parte de las CONSENTIDAS de su ayuntamiento, como lo demuestra el hecho de que el presidente municipal nombró al papá de su colaboradora, Zorobabel Cazares Barrera, director de Comercio:Ni como ser humano sirve

Con celeridad inusitada, el gobierno de Huauchinango negó que la tesorera haya provocado el percance, acusó a su hermana, Alejandra Cazares Martínez y justificó la presencia de Nayeli, con el argumento de que, según López Angulo, la protegida había acudido a “auxiliar” a su familiar. El problema es que TODOS en este sufridísimo saben que Nayeli es ahijada del alcalde y que solamente así se explica el por qué la ha mantenido en el cargo en los dos trienios, pese a sus malos resultados como funcionaria exhibidos, inclusive, por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

LÓPEZ ANGULO, EN CADALSO POR MAL MANEJO DEL DINERO PÚBLICO

Hasta la fecha, en redes sociales señalan con fuerza a la tesorera como la conductora que, presuntamente, arrolló a dos personas, provocó la carambola de tres unidades y dejó inservible un Chevy. La urgencia de Rogelio por rescatarla le hizo mandar una grúa ANTES de que llegaran los peritos y, como era de esperarse, calló a los reporteros regionales, que bajaron sus notas inmediatamente, pese al escándalo en las redes.

El problema es que TODOS en el pueblo saben que la tesorera es ahijada del presidente municipal y que la familia Cazares es una de las principales BENEFICIARIAS de López Angulo, pese a que el más reciente informe de ASF exhibió severas irregularidades del ayuntamiento en el manejo del dinero público, lo que pone muy en entredicho la actuación de la propia Nayeli Cazares Martínez.

La auditoría presencial a los recursos federales en la cuenta pública 2024 encontró:

Resultado núm. 3

El municipio de Huauchinango, Puebla, no proporcionó la muestra de los expedientes

técnicos, que fueron reportados como pagados con los recursos de las PFM ni del FORTAMUN

por un monto de 19,577.9 miles de pesos, lo anterior impidió revisar que los 4 expedientes

de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios seleccionados en la muestra de auditoría que

contaran con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que cumplieran con

los entregables conforme a las especificaciones, plazos y cantidades pactadas, y en caso

contrario que se aplicaran las penas convencionales, en incumplimiento, de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental artículos 42, 43 y 70, fracciones I y V, de la Ley de Fiscalización

y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 9.

2024-D-21071-19-1551-06-001 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 8,739,806.16 pesos (ocho millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos seis pesos 16/100 M.N.), más los rendimientos financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), debido a que no se presentó el padrón de beneficiarios, evidencia de recepción de la entrega de los uniformes, ni estados de cuenta del contrato número MHOP-7124098/2024; del contrato número MHOP-7124158-A/2024 se presentó la constancia de entrega de bienes incompleto, ya que no menciona el número de serie, reporte fotográfico incompleto, la camioneta adquirida no se aprecia completa en las fotos, aunado a que no se aprecian los números de serie, no hay evidencia del alta en el padrón vehicular municipal ni resguardos, ni estados de cuenta de las adquisiciones, por lo que se observa 8,739,806.16 pesos pagados con Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2024, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70; de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9, primer y último párrafo y 23, y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, artículo 132.

OTRO DAÑO DE 11 MDP DE PRESUNTO DAÑO EN LOS RECURSOS FEDERALES

Resultado núm. 6

El municipio de Huauchinango, Puebla, no proporcionó la muestra de los expedientes técnicos, que fueron reportados como pagados con el recurso del FORTAMUN y el FAISMUN, por un monto de 10,750.8 miles de pesos, lo anterior impidió revisar que los 3 expedientes de obras públicas seleccionados como muestra de auditoría se contó con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, que cumplieron con los entregables conforme a las especificaciones, plazos y cantidades pactadas, y en caso contrario que se aplicaron las penas convencionales, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental artículos 42, 43, 70, fracciones I y V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación artículo 9 y de la Ley de Coordinación Fiscal artículo 33, letra A, fracción I.

El Municipio de Huauchinango, Puebla, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la documentación que acredita que el contrato número MHOP-7124011/2024 presentó bitácora, acta de entrega, acta finiquito, oficio de término de la obra, reporte fotográfico, acta de extinción de obligaciones, sin embargo, las estimaciones son ilegibles, por un monto de 5,241,148.38 pagados con FORTAMUN 2024; del contrato MHOP-7124039/2024 presentó estimaciones, póliza, facturas, transferencias bancarias, bitácora, acta entrega, sin embargo, no presentó acta de extinción de derechos, acta finiquito, ni contrato de cuenta bancaria pagadora, reporte fotográfico solo muestra fotografías del mapa no muestra la instalación de las luminarias ni corresponde con las actividades de la bitácora, con lo que se observa un monto de 2,438,964.96 pesos, pagado con FAISMUN 2024 y del contrato número MHOP7124156/2024 presentó estimaciones, reporte fotográfico, acta de extinción de derechos, póliza, facturas, transferencias bancarias, sin embargo, en acta finiquito, bitácora, acta entrega y oficio de término de la obra se desprende que se entregó en fecha posterior al plazo del contrato sin que se acredite el motivo; asimismo, la bitácora se encuentra incompleta y no presentó contrato de cuenta bancaria pagadora con lo que se observa un monto de 3,070,732.50 pesos pagado con FAISMUN 2024, con lo que solventa parcialmente lo observado.

2024-D-21071-19-1551-06-002 Pliego de Observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10,750,845.84 pesos (diez millones setecientos cincuenta mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 84/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE), debido a que del contrato número MHOP-7124011/2024, las estimaciones son ilegibles por un monto observado de 5,241,148.38 pesos, pagados con Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; del contrato MHOP7124039/2024 no se presentó acta de extinción de derechos, acta finiquito, ni contrato de ni contrato de cuenta bancaria pagadora, el reporte fotográfico solo muestra fotografías del mapa; pero no muestra la instalación de las luminarias ni corresponde con las actividades de la bitácora, por un monto de 2,438,964.96 pesos, y del contrato número MHOP-7124156/2024, en acta finiquito, bitácora, acta de entrega y oficio de término se desprende que la obra se entregó en fecha posterior al plazo del contrato sin que se acredite el motivo; asimismo, la bitácora se encuentra incompleta y no se presentó el contrato de cuenta bancaria pagadora con lo que se observa un monto de 3,070,732.50 pesos, para un total de 5,509,697.46 pesos pagados con FAISMUN 2024, en incumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 9, primer y último párrafo y 23, y de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, artículo 88.

SIN JUSTIFICAR EL DESTINO DEL 64% DE LOS RECURSOS FEDERALES

De hecho, el dictamen de la auditoría 2024 de la ASF sobre el manejo de los RECURSOS FEDERALES de López Angulo y sus colaboradores, incluida la tesorera, es ABSOLUTAMENTE DEMOLEDOR: No lograron justificar el destino del 64.3 por ciento del dinero recibido:

Dictamen

La Auditoría Superior de la Federación revisó un monto de 30,328.8 miles de pesos, que representó el 100.0% de los recursos fiscalizados al municipio de Huauchinango, Puebla, mediante los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales 2024; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.

En el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 19,490.6 miles de pesos, que representó el 64.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

En conclusión, el municipio de Huauchinango, Puebla, no realizó una gestión eficiente de los recursos del Gasto Federalizado, incluidas las Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2024.

El probable daño de 19 millones 490 mil pesos a la hacienda pública federal por el ayuntamiento de López Angulo obliga a preguntarse por qué su celeridad en rescatar de un escándalo y el escrutinio público a una de sus principales colaboradoras, que –según la ASF- sería responsable de infringir la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Auditoría De Cumplimiento: 2024-D-21071-19-1551-2025