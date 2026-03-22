Una comida interesante

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

En días pasados y después de algunos (X) Tweets cruzados, recibí la invitación por parte de Rafael Rodríguez, Director General de TV Azteca, para asistir a una comida en la CDMX y conversar sobre la situación actual del -ahora llamado- Club Puebla y las diferentes versiones que se han divulgado referente a una supuesta venta e incluso a un posible cambio de identidad de nombre y marcas.

Ante la falta de información oficial y el nulo liderazgo del supuesto dueño Manuel (G)iménez, como fue bautizado por un periódico de corte nacional, resulta que las elucubraciones, los supuestos, trascendidos, etc., se convierten en la base de la comunicación del equipo.

Por lo tanto, al ser convocado a través del Director General del Club Puebla, Gabriel Saucedo, a un encuentro con el Sr. Rodríguez, me pareció importante para tener un contexto real, y más viniendo de una fuente de primer nivel al interior de la organización camotera; y no solo eso, sino de quien en realidad opera los destinos del equipo en la Ciudad de México.

Al llegar a la comida en un restaurante de un centro comercial cerca del Ajusco, me encontré con Saucedo, quien ya esperaba en la mesa reservada. Llegué y a los pocos minutos apareció Rafael Rodríguez, a quien no tenía yo el gusto de conocer más que por redes sociales. Siempre me referí a él como Don Rafa, aunque al conocerlo me di cuenta de que apenas ronda los 50 años, por lo que incluso es menor que un servidor, y eso facilitó mucho la plática, la cual se dio con total confianza y apertura.

Encontré un hombre educado y muy preparado, y coincidimos de inmediato en algo que los dos padecemos: la enfermedad del futbol, la cual, conforme se fue dando la plática, nos identificó mucho más.

Le comenté que, aunque a veces realizo funciones de periodista, en realidad no lo soy (mis respetos y cariño para quienes realizan esa complicada profesión), y que me dedico a varias cosas, y que en realidad el tema de la comunicación deportiva nació por mi cariño al Puebla de hace poco más de 50 años.

Ya entrados en temas, me platicó cómo fue que TV Azteca se hizo de la propiedad del equipo Puebla. En el año 2017-2018, la televisora del Ajusco tenía en propiedad dos equipos (Atlas y Morelia); ya habían tenido la mala experiencia del Veracruz, donde salieron con un problemón con el Sr. Kuri, el cual a la fecha continúa, y que, según me platica, se dio debido a los adelantos que la televisora le dio para los Tiburones Rojos, los cuales después ya no pudo cubrir, y la historia acabó como todos la conocemos.

Ante esa mala experiencia, ellos veían que Puebla en esa época venía hacia el mismo camino, hacia el mismo precipicio, y ya con adelantos de 4 o 5 años de derechos de transmisión, optaron mejor por negociar con la familia López Chargoy para no acabar de mala manera. Sin embargo, la imposibilidad de ahora contar con 3 equipos en el máximo circuito los obligó a buscar a un poblano que pudiera “dar el gatazo” y aparecer como dueño para evitar acrecentar el problema de la multipropiedad; ahí es cuando aparece Manuel (G)iménez, recomendado por una familiar de Grupo Salinas, donde este “poblano” se vendió como el Benito Juárez poblano, el clásico de “bolero a presidente”, y donde él argumentaba que gozaba del reconocimiento de los poblanos, lo cual era totalmente falso, pues en realidad en la angelópolis nadie lo conocía y menos lo reconocía como un orgullo poblano.

Me reconoció que las prisas del momento les ocasionaron equivocarse en el personaje para aparecer como dueño del equipo camotero.

Después todo salió mal, pues a los invitados que en su momento convocó (G)iménez jamás les explicó de qué se trataba y ellos pensaban que llegarían con él a mandar y a manejar el equipo; cuando se dieron cuenta de que no tenían ni voz ni voto y que, peor aún, el único que cobraba por ser dueño era él, al percibir alrededor de 600 mil pesos mensuales, optaron por retirarse.

En lo referente al cambio de nombre del equipo camotero, me dijo que ese tema de “Los Reales” había sido una invención de CM debido a que así se comunican hoy en día los jóvenes poblanos. Le expliqué que eso era una “jalada”, que en Puebla ningún joven se comunica así, y le comenté de la charla que tuve con los dueños de esa marca, los cuales poseen un equipo de 3ra división en Chachapa, Puebla.

Lo que me aseguró es que por ningún motivo pretenden cambiarle ni el nombre y menos la identidad al equipo, pues eso lo considera una verdadera locura.

Respecto a la demanda promovida por el Sr. Henaine, me comentó que solo una vez se han reunido y que la verdad no llegaron a ningún acuerdo debido a que ellos consideran que las pretensiones de Ricardo Henaine son exageradas; que estarían dispuestos a llegar a un acuerdo, pero dentro de términos alcanzables.

Me adelantó que han recibido en total 8 ofertas de gente interesada por el equipo de la franja, pero que todas han quedado bajas de acuerdo a lo que ellos pretenden, que son más o menos 130 millones de dólares, y que actualmente solo quedan en la puja 3 grupos, de los cuales el que más ha ofrecido son 90 millones de dólares; por lo tanto, la decisión quedará en la voluntad del Sr. Salinas para deshacerse del Puebla, como sucedió con Mazatlán, o ya sin la prisa de la multipropiedad, esperar uno o dos años más a fin de recibir una nueva oferta que satisfaga las pretensiones de Grupo Salinas.

Por lo pronto, estoy en condiciones de decirles que la posible venta del Club Puebla está aún en veremos.

Sin embargo, me aseguró que en caso de una venta, el equipo no saldrá de la angelópolis al menos durante un mediano plazo, pues se dejará una cláusula en el contrato de compraventa con un candado de 5 años sin poder moverse de Puebla capital.

Sobre los tres interesados, me dijo que todos tienen la intención de comprarlo para dejarlo en la ciudad de los ángeles, pues la consideran una súper plaza.

Por otro lado, me confirmó lo adelantado la semana pasada respecto a que el descenso fue abolido para siempre y que nunca nadie más de los equipos de primera división tendrá que pagar una multa por permanecer en el máximo circuito.

Que además un posible ascenso será mediante el pago del título de afiliación, y como en la NFL, donde una vez comprado el título se le dará un año al propietario para preparar todo lo correspondiente a su organización previo a debutar como miembro de la Liga MX.

Respecto a los dichos de un grupo disidente entre los dueños de los equipos pertenecientes a la FMF, se confirmó lo que ya se sabía: que efectivamente así viene la votación para lograr un cambio de gobernanza al interior de la Federación, y lo sorprendente es que me aseguró que incluso ellos (TV Azteca) votarán a favor de que así ocurra, y que la FMF podría manejarse como una especie de comités donde todos los equipos se integren a alguna comisión y puedan tener participación para mayor claridad en el manejo de la conocida “Doña Fede”.

De los derechos de televisión, efectivamente me adelantó que se abrirá la licitación después del mundial y que vendrá una puja interesante donde seguramente las negociaciones se realicen al más alto nivel para llegar a acuerdos satisfactorios donde sea ganar-ganar para todas las partes.

Así terminó esta interesante comida con Rafael Rodríguez y Gabriel Saucedo. Quedamos en seguir en contacto y recibirlos ahora en Puebla para seguir informándome de lo que tenga que ver con el Puebla.

Entiendo que a algunos personajes la comida pudo incomodarlos; sin embargo, ya lo dice el viejo dicho: el hombre y su circunstancia.

No pasa nada, que nadie de los miembros del Club Puebla o ex del Club Puebla se preocupe.

No pasará de tener una relación de respeto, pero siempre diciéndole a los lectores y radioescuchas la verdad.

La manzana de la discordia en la FEMEXFUT desde el 2012 y hasta la fecha…

Jesús Martínez es un reconocido “hacedor de proyectos deportivos”, siempre con el apoyo y la bendición de gobiernos estatales; sin los cuales difícilmente hubiera consolidado sus proyectos deportivos.

Pero, como diría el clásico, “haiga sido como haiga sido”, no será el primero ni el último en ser “bendecido” por gobiernos para consolidarse empresarialmente.

Sus equipos, Pachuca y León, han sido muy exitosos y nadie se lo deja de reconocer; yo mismo me quito el sombrero ante su trabajo directivo.

Todo lo anterior lo debería tener pleno y satisfecho.

Pero alguien como él nunca está satisfecho con lo que ha logrado en sus éxitos deportivos y económicos.

Los hombres como el, lo que anhelan despues del dinero es el poder . Sí, amigo lector, desde que se acercó a Carlos Slim en el lejano 2012, cuando el magnate de las comunicaciones (América Móvil) tuvo bajo su custodia el 30% de las acciones del Grupo Pachuca, en la figura de Arturo Elías Ayub, el yerno más carismático del país.

Esa unión trajo más tormentas que cielos despejados a toda la familia del futbol en México.

Porque ahí se sembró la manzana de la DISCORDIA en la FEMEXFUT.

Se crearon bandos y la desunión fue el pan nuestro de todos los días.

Como respuesta a esa incursión de Slim en la Liga MX, se inició el proceso de eliminar la multipropiedad, dictado desde la cúpula del poder.

Televisa, en ese entonces, era propietaria del América y Necaxa y, como respuesta a esa incursión, en marzo de 2014 la familia Tinajero compra al Necaxa, terminando así con la multipropiedad de Televisa (en ese entonces se dijo que “el buen juez por su casa empieza”).

El dardo era muy claro: eliminar la multipropiedad del Grupo Pachuca y de su “supuesto” nuevo socio.

En próxima entrega le comentaré cómo se dio esa “unión” entre Slim y Jesús Martínez y por qué solo duró 5 años; los pormenores son interesantes, pronto se lo contaré a usted.

Pero en ese 2012 esa unión de intereses sembró en la mente de Jesús Martínez la idea de arrebatarle el poder a Televisa del futbol mexicano.

Y desde entonces ha sido una obsesión de Jesús Martínez y ha buscado, por diversas maneras y estrategias, armar un frente en contra del “grupo en el poder”.

Fue el primero en vender los derechos de televisión a canales de paga y a cadenas internacionales (Fox Sports).

En demérito de su fiel y leal afición pachuqueña y leonesa, pero eso no importaba; lo que deseaba era traer a otro jugador televisivo al tablero nacional en 2014.

Yo haría dos apuntes muy precisos de las decisiones de Jesús Martínez:

Fue el primero en vender sus derechos a televisión de paga y también fue el primero en traer las BARRAS de tipo argentino al futbol mexicano; y ahí se acabó el futbol gratuito con su primera decisión, y el futbol familiar y no violento con la segunda.

Volviendo al tema de los derechos, hay que aclarar una situación: siempre los derechos televisivos de la selección nacional pertenecían a Televisa de manera continua, por la cláusula de renovación automática que siempre estaba presente en los contratos firmados entre las partes; pero esta cláusula desapareció en el 2018.

Una batalla ganada por Jesús Martínez y su socio.

Que 8 años después va a surtir efecto, en beneficio de todos los dueños, hay que decirlo.

En el 2017 era el llamado G4; ahora, en el 2026, es el G8 y, aunque las supuestas figuras visibles que encabezan al grupo son Monterrey y Toluca, el verdadero orquestador de estos grupos disidentes es Jesús Martínez y los intereses de quien mueve su conciencia y que es su socio en el Oviedo, en España.

Hay que poner a su consideración, amigo lector, que hasta la gestión de Alberto de la Torre (2000-2006), todos los presidentes de la FEMEXFUT fueron dueños o figuras muy relevantes de los equipos miembros de la Primera División (Atlas, Chivas, Cruz Azul, Tecos, Tigres).

De la Torre declinó continuar por un segundo periodo y cedió la presidencia a Justino Compeán, en ese entonces presidente del Necaxa.

EL PODER SE ALTERNABA entre los EQUIPOS, pero EL CONTROL, EL ORDEN Y LA UNIDAD SE MANTENÍAN.

Solo se vio alterada esa situación por un breve periodo, cuando Emilio Maurer apareció en escena y, como todo un “bucanero”, tomó por asalto la FEMEXFUT.

Recordará usted, amigo lector, cómo acabó esa aventura de don Emilio y las consecuencias para él y para el Puebla FC.

Por esa situación, desde Justino Compeán hasta la Bomba Rodríguez, fueron presidentes ligados a Televisa, ya que los tiempos y los intereses estaban muy alterados.

Con Mikel Arriola se rompió esta cercanía con Televisa e, inclusive, con cualquier equipo de futbol, ya que Mikel no tenía ningún nexo con la familia del futbol; solo estaba ligado a la política y, en específico, al PRI, pero esa es otra historia.

Jesús Martínez juega con fuego cada vez que hay votaciones en la FEMEXFUT y, hasta ahora, se ha quedado en la orilla; él considera que esta vez, con sus alfiles (Filizola y Suinaga), va a poder derrocar al imperio, pero debe cuidarse del Caballo Negro Español, ese auténtico pura sangre que suele dejar para el momento oportuno su embate decisivo.

Él será determinante en las próximas elecciones.

Y va a inclinar las decisiones de una manera inesperada.

Tiempo al tiempo, amigo lector.

Nosotros, como siempre, seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

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