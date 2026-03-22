Es imposible predecir con exactitud cuál será la próxima epidemia: experto

Staff/RG

Infectólogo explica en qué consisten las pandemias y por qué no podemos predecir cuándo y dónde sucederán, pero sí podemos fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica

Un brote sarampión afecta en este momento a muchos países de América y es probable que te preguntes: ¿Por qué nadie prevé el nacimiento y expansión de este virus y otros que han afectado la vida de miles de personas en los últimos años?

Para explicarlo, el Dr. Gabriel E. Bojórquez Gámez, infectólogo e integrante de la Comisión Científica de la Sociedad Médica de Guadalajara, Colegio Médico A.C., habló sobre las epidemias, pandemias y por qué no se pueden predecir.

¿Qué es una epidemia?

Epidemia según la Real Academia Española es “enfermedad infecciosa que afecta a un gran número de personas en una misma época y lugar”.

Mientras que una pandemia es una “enfermedad epidémica que afecta a muchos países o a casi todos los individuos de una región extensa”.

El infectólogo indicó que las epidemias recientes demostraron la influencia de la movilidad internacional en la rápida propagación de virus.

En la pandemia del COVID-19 los primeros casos en México fueron importados y que la declaratoria de emergencia sanitaria se realizó semanas después del inicio de la transmisión local.

¿Se puede predecir una pandemia?

“No es posible predecir con exactitud cuál será la próxima epidemia, pero sí podemos fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica”, afirmó el médico-infectólogo.

Esto se debe a la falta de comunicación que en ocasiones existe entre países sobre temas sanitarios; y es que, la globalización ha permitido muchos avances, entre estos que, las personas, los virus y la desinformación viajen más rápido que lo que los gobiernospueden reaccionar a emergencias sanitarias.

Así pues, a esto se suma la carencia de cultura de salud, prevención e información en gobiernos y la población que evitan vacunarse, ir al médico de manera regular y otras variables.

Enfermedades reemergentes

Esta situación la ejemplificó con el repunte de padecimientos como tuberculosis y sífilis en la población, en algunos sectores debido a diagnóstico tardío y fallas en prevención.

Vacúnate

El Dr. Bojor Gámez concluyó que la prevención, la vacunación oportuna, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la consulta médica temprana representaron los pilares fundamentales para enfrentar enfermedades infecciosas.

“La vacunación no siempre evita la infección, pero sí reduce la gravedad y mortalidad”, comentó el Dr. Bojórquez Gámez.

“Acudir con el médico ante los primeros síntomas marca la diferencia entre un cuadro leve y una complicación grave”.

Sobre el experto

Dr. Bojórquez Gámez, se desempeña en la práctica privada en el área de Infectología (desde julio de 1982) y es integrante de la Comisión Científica de la Sociedad Médica de Guadalajara, Colegio Médico A.C.

Es egresado de la Carrera de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara y ha sido Presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Médicos Generales, Capítulo Jalisco A.C.

Además, ha sido Secretario Fundador de la Asociación Panamericana de Infectología y Gerente de la Red Médica Regional Occidente en AXA Partners México.

Recientemente fue invitado por colegios médicos Dr. Fernando Banda, Joseph Lister y Luis Pasteur, conformados por académicos y médicos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), para una sesión informativa sobre temas de infectología.