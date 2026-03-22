Lo ejecutaron a balazos en su casa de Palmar de Bravo

Desde Puebla

Un hombre fue ejecutado a balazos al interior de su domicilio por desconocidos en Palmar de Bravo.

En la comunidad San Miguel Xaltepec.

El occiso fue identificado como José Armando M. Z.

José presentaba impactos en la cabeza, uno en el cuello y otro más en la espalda, lesiones que le provocaron la muerte prácticamente de manera inmediata.

En la escena fueron asegurados al menos dos casquillos percutidos calibre .223, lo que hace presumir que el ataque fue directo y con arma de alto poder (un rifle de asalto AR-15).