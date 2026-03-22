Capturan a 17 presuntos generadores de violencia

-Fue detenido un presunto implicado en homicidio múltiple ligado a hechos de 2025.

-Se desarticuló una célula de La Familia Michoacana que operaba en el mercado Morelos, en la capital poblana.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, PUE.- Con trabajo permanente, coordinación operativa y el uso de inteligencia, las autoridades de seguridad y procuración de justicia lograron la detención de 17 generadores de violencia. Este resultado reafirma su compromiso con la paz y el estado de derecho, y garantiza que ningún acto delictivo quede impune.

A través del trabajo de inteligencia, se logró la ubicación y detención de Axel Daniel N., de 30 años de edad, presuntamente vinculado con el hallazgo de cinco cuerpos abandonados en abril de 2025, al interior de un vehículo en las inmediaciones del Recinto Ferial, con un mensaje de amenazas atribuido a un grupo delictivo.

Las investigaciones establecen que el detenido, junto con otros individuos, presuntamente privó de la libertad a las víctimas en un domicilio de la colonia Infonavit Amalucan de la ciudad de Puebla y posteriormente habrían sido privadas de la vida, por lo que, se mantienen acciones para ubicar y detener a los demás implicados.

Por otra parte, fueron detenidos 16 presuntos integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana, entre ellos Luis Ángel N., alias “El Topo”, de 21 años, quien comandaba intimidaciones, amenazas, extorsiones y cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos, ubicado al norte de la ciudad de Puebla. Cabe señalar que los detenidos se encontraban en posesión de un fusil tipo AK-47, un revólver calibre .38 y diversas sustancias ilícitas.