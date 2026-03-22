Serán intervenidas fachadas de la calle 8 Oriente: Aimeé Guerra

María Tenahua
Las fachadas de las viviendas en la calle 8 Oriente del bulevar 5 de Mayo a la 2 Norte serán intervenidas, informó la titular de la gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Aimeé Guerra Pérez.
En entrevista, destacó que el trabajo solo será el retiro de la hierba parásita y mantenimiento de las fachadas de los inmuebles, que deben ser de uso comercial o para vivir, además de contar con el aval de los dueños de las casas.
Asimismo, recordó que estas acciones son la continuidad del mantenimiento a las casonas del corazón de la ciudad, como se hizo el año pasado en la calle 6 Oriente o de los Dulces, en que se intervinieron 16 fachadas con una inversión de 1.6 millones de pesos.
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