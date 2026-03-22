Esperamos aumento del 20% en turismo con el Mundial 2026: Jaime Oropeza

María Tenahua

El titular de la secretaría de Economía y Turismo de la ciudad de Puebla, Jaime Oropeza Casas, destacó que con el Mundial de fútbol 2026 esperan un incremento del 20 por ciento de turistas en comparación con un verano normal.

En este sentido, destacó el trabajo con el gobierno del estado, para diseñar estrategias y guías turísticas por el visitante extranjero.

Agregó que la exposición de la Copa FIFA tuvo buenos resultados, pues durante el miércoles y jueves se reactivó la economía local.