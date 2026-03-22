Puebla capital Sección Principal

Hemos detectado carne de caballo de procedencia dudosa: Ángel Minutti

By Roberto Desachy / 22 marzo, 2026

María Tenahua

El director de Industria y Abasto de la ciudad de Puebla, Ángel Minutti Lavazzi, solicitó a la gente estar alerta, debido a que han identificado el sacrificio de caballos en mataderos clandestinos.

En este sentido, refirió que se ha identificado que esta carne proviene de los municipios de Tepeaca y Acatzingo, incluso, las personas sacrifican estos animales en sus propias casas.

“Hemos detectado comercialización de carne de caballo sin ningún tipo de garantía, exhorto a los ciudadanos a denunciar los casos”, solicitó a la ciudadanía.

