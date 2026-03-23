La obra teatral “La Fiesta” de Bárbara Colio se presentará en UN Teatro en México

Una puesta en escena con un extraordinario elenco y en la que el público transita 5 espacios distintos de una casa.

Por Mino D’Blanc

De viernes a domingos del 3 al 26 de abril, Barcodrama e IM Producciones presentan “La Fiesta”, una producción nacional realizada con el Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR (EFIARTES). La obra teatral “La Fiesta”. Es autoría de Bárbara Colio, quien la escribió en el año 2023, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

-Sinopsis:

Emma es una actriz y escritora famosa, que necesita desenterrar un pasado arrebatado, entrar al remolino de su infancia y buscar su propia redención. Ha comprado una casa vieja para hacer una extravagante fiesta a la que convoca a personas muy importantes en su vida para que la ayuden, sin saber que ellos también tienen sus propias grietas; son cinco perspectivas de una misma historia. Cada habitación de la casa guarda sus propios secretos.

“La Fiesta” es una experiencia escénica inmersiva donde cada uno de los espectadores transita la casa a partir de cinco espacios distintos que son el salón, la cocina, la oficina, el baño y el vestíbulo, siguiendo a diferentes personajes que son cómplices de sus peculiares historias, para luego reunirse en la gran fiesta de Emma, beber vino y pensar hasta dónde pueden llegar para salvar a la niña o al niño que fueron. Una noche que culmina en una gran celebración.

En esta experiencia teatral el público llega a un sitio en donde se mueven a otro, o quizá les toque subir escaleras o estar en pie por 20 minutos. Quizá su acompañante o la persona de al lado recorra una ruta, mientras uno recorre otra. Luego todos coincidirán en la gran fiesta de Emma. Así cada quien armará su propia versión, como en la vida misma.

Si una persona decide ir a “La Fiesta” más de una vez y recorrer otro espacio distinto, por ser visitante frecuente tendrá descuento en taquilla.

-Elenco:

El elenco de “La Fiesta” está integrado por Karina Gidi, Claudia Ríos, Andrés Weiss, Mahalat Sánchez, Jacobo Lieberman, Sheila Flores, Federico Di Lorenzo, María De Villa y David Barrera Bautista.

-Producción:

La producción ejecutiva es de Ivonne Márquez. El diseño de escenografía es de Mario Marín del Río. El diseño de iluminación es de Matías Gorlero. La música original y el diseño sonoro y de audio es de Miguel Jiménez. El diseño y coordinación de vestuario es de Sergio Mirón. Los diseños de imagen son de Ivette Valenzuela. El diseño y realización de videomapping es de Miriam Romero. La coordinación de prensa y relaciones públicas es de la experimentada y reconocida Icunacury Acosta y su agencia. Las redes sociales las lleva Sandy Escamilla.

Cabe mencionar que Barcodrama ha estrenado obras de Bárbara Colio como “Cuerdas”, “Julieta tiene la culpa”, “Marina & Isabel” y que se siguen estrenando y presentando con gran éxito en diferentes países de América y Europa.

“La Fiesta” estará en temporada de 12 únicas funciones en UN Teatro, ubicado en avenida Nuevo León No. 46, colonia Condesa en la Ciudad de México. Horario: viernes a las 20:30 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas. El costo de los boletos es de $600 y se pueden adquirir en www.unteatro.org Preventa del lunes 2 al martes 31 de marzo. La clasificación es de 15 en años en adelante.

“La Fiesta” tiene una duración de 100 minutos.