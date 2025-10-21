Luto en la Sierra Norte exhibe inutilidad e incompetencia de presidentes municipales; Carlos Barragán Amador y Marco Valencia Ávila siguen el camino de Rogelio López Angulo

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Las tragedias, como la generada tras las recientes lluvias e inundaciones en las sierras Norte y Oriental del estado, reflejan lo mejor y peor de la gente…y sus gobiernos.

Y la que padecen en este momento miles de serranos no es la excepción, aunque la atención pronta, oportuna y eficiente de los gobiernos estatal y federal permitió liberar caminos, carreteras y entregar alimentos a los damnificados en un tiempo relativamente breve, porque –cuando uno está en condición de necesidad – la ayuda NUNCA llega demasiado rápido: Gobernador Armenta supervisa limpieza y reconstrucción de viviendas en Huauchinango

Pero mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta se mantienen cerca de los afectados por las inundaciones y coordinan esfuerzos, para llevarles despensas, limpiar vías de comunicación y buscar a los desaparecidos, la enorme mayoría de alcaldes se esconde o simula estar haciendo algo, cuando muchos de ellos mismos son CULPABLES de omisión en el área de Protección Civil: Solo 38 de 217 municipios en Puebla tienen atlas de riesgo actualizado: Choco Parra

En cuanto asumió el cargo, el edil de Huauchinango, Rogelio López Angulo, se preocupó de comprarse una lujosa camioneta de dos millones de pesos, pero no de organizar una VERDADERA área de Protección Civil, como lo ratificó no solamente el hecho de que su municipio es el más afectado por las inundaciones en el huracán Jerry, sino otros incidentes permitidos por la IRRESPONSABILIDAD del edil en este rubro, como sucedió en 2023, cuando una voladora de Papantla falleció durante la feria del pueblo: Video desde Puebla: Muere joven voladora de Papantla, de 19 años de edad, en la feria de Huauchinango

PROMETER PARA METER…VOTOS A LAS URNAS: EL CASO VALENCIA ÁVILA

Lamentablemente para los poblanos, López Angulo no es –ni de lejos – el único munícipe frívolo, omiso e irresponsable en el ejercicio del poder, un caso similar es Marco Antonio Valencia Ávila, en Venustiano Carranza, porque durante la campaña prometió que, de ganar, vendería la camioneta de millón y medios de pesos comprada por su antecesor, García Rodríguez, para ponerles un pie de casa a 500 familias pobres.

Pero, después de obtener el voto mayoritario en dicho municipio serrano, Valencia Ávila se olvidó de su ofrecimiento de campaña y, como lo demuestra su propio perfil en redes sociales, usa la camioneta de lujo, para repartir despensas a damnificados por las lluvias, aunque una persona ofreció el cemento, que –presuntamente – se usaría en la construcción de los pies de casa prometidos a cambio de la unidad.

Desde luego que el edil de Venustiano Carranza debe repartir apoyo, despensas a los damnificados, pero –en aras de mostrar un MÍNIMO de CONGRUENCIA – una vez superada la emergencia debería cumplir su palabra, vender el lujoso vehículo y, ahora sí, ponerles sus pies de casa a las 500 familias necesitadas.

El actual presidente de Venustiano Carranza usó la campaña, para cuestionar a García Rodríguez por la adquisición de dicha unidad, una acción a todas luces frívola, abusiva, propia de un ego cimentado solamente en el dinero ajeno y el poder momentáneo. En consecuencia, debería HONRAR su propio ofrecimiento de campaña y convertir esa excentricidad en un bien común.

¿POR QUÉ Y CÓMO ANIMALIA PARK Y/O CARLOS BARRAGÁN TENÍAN EN SU PODER EL EJEMPLAR DE UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN?

Otro alcalde exhibido por la tragedia en la Sierra Norte es el de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, a quien la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General de la República (FGR) tendrían que investigar a fondo tras la muerte del tigre blanco, ejemplar de una especie en peligro de extinción, que, presuntamente, se escapó de Animalia Park y falleció en los escombros: Encuentran sepultado bajo escombros al tigre de bengala en Xicotepec

En Xicotepec se da por sentado que Animalia Park era del propio Barragán Amador, que –incluso –el mes pasado fue acusado de explotación animal, luego de que el munícipe se autoexhibiera con algunas criaturas: Olimpia Coral Melo acusa al presidente de Xicotepec de explotación animal

¿Por qué Animalia Park y/o Carlos Barragán tenían en su poder una especie en peligro de extinción?

¿Cómo lo tenían o, supuestamente, le daban los cuidados, alimentación y trato médico requeridos por una criatura tan especial, hermosa, conflictiva e, insisto, en peligro de extinción como un tigre de bengala?

¿Con qué permisos y supervisión?

Son preguntas que, hasta el momento, no pueden o no quieren responder el propio edil de Xicotepec, su ayuntamiento, lo que queda de Animalia Park, Profepa ni la FGR.