Bitácora de futuro: El corazón es un templo sagrado y un pohema 

Autor Bayardo Quinto Núñez

En un tiempo ido, existió una dama que deambulaba por las calles áridas noctámbulas, con el peso de culpas que no le pertenecían, lo creía desde las paredes de su mente, guiándose por una ligera y fuerte confusión que le había generado este mundo imperfecto.

Se conmiseraba, señalaba a sí misma “por lo que fue, por lo que no fue su responsabilidad, y por lo que pudo haber sido”. Se auto destruía por falta de comprenderse y comprender la realidad que le merodeaba.

En cada paso, su corazón sangraba, lloraba a raudales, como si llevara un sentimiento propio; estaba atada a un decir de su mente por rumbos extraños y cadenas visibles e invisibles para ella, que la amarraban al dolor, que otro (s) les pertenecía.

Entonces, un día, de todos los tiempos, lloraba en silencio, escuchó el nacimiento de una voz, que nació dentro de ella. Era una musitación, con fuerza de verdad y le arguyó: “Deja de señalarte, de culparte, no eres un error, no eres un castigo, eres vida, eres fuerza, eres amor”. En ese instante comprendió que cambiaría su destino, el amor nunca la había herido. No era el amor el que dolía, sino las manos equivocadas que lo usaron mal. El amor verdadero no hiere, no destruye, no humilla. El amor verdadero protege, cuida, levanta, abraza.

Desde ese día, ella dejó de dar permiso a otros para jugar con sus emociones, incluso a la realidad que transitaba a diario. Entendió, que, su corazón no era un campo de batalla, sino un templo sagrado. Y quien no supiera cuidarlo, no merecía entrar.

Al fin logró salir de ese túnel nefando donde su mente le había inducido y maquinado también por interpósitas personas. Comprendió que tenía que ser ella misma y no objeto de manipulaciones de ningún tipo. Logró ser otra persona después de muchas tempestades. Esa es la ternura del espejo interno y externo.

La dama, a veces le preguntaba a su yo: “estar solo no es un vacío, es un espacio, un lugar donde puedes escucharte, conocerte y reconstruirse sin ruido, no hay prisa, la soledad también puede ser un refugio, no un castigo, hay que aprende a llenarla con calma, con tus pensamientos, tus sueños y tu propia compañía. Porque cuando aprendes a estar bien contigo mismo, nunca vuelves a estar realmente solo (a) así, enfocándote en crecer, y en ser la mejor versión de uno mismo en todo lo que se hace, es para avanzar y superarse, y no es necesario depender de nadie para sentirse completo, así se encuentra el camino y trabajes en ti, porque el cambio verdadero empieza desde adentro y aprendió a mirarse ese espejo con ternura, y a llamarse por su nombre sin reproches, descubrió que la primera prueba del amor verdadero estaba en amarse a sí mismo, sin miedo, sin prisa, sin condiciones, siendo lo asombroso, y, con cada amanecer fue soltando los recuerdos que ataban y sembrando nuevas esperanzas en su pecho; porque el amor el que no duele, el que no hiere siempre comienza en uno mismo, y desde ahí, florece hacia el mundo, y se esparce buscando el bien para todos en este mundo imperfecto”.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional! Mi biblioteca. Digital: https://linktr.ee/artesyredes y Nicaragüense.