Solo 38 de 217 municipios en Puebla tienen atlas de riesgo actualizado: Choco Parra 

Erika Méndez
En Puebla solo 38 de 217 municipios cuentan con su atlas de riesgo actualizado, informó el coordinador de gabinete, José Luis García Parra.
En conferencia de prensa, indicó que Alejandro Armenta instruyó a su equipo a realizar las gestiones, para actualizar el atlas estatal.
Dijo que el documento correspondiente al estado tiene poco más de 10 años sin modificaciones, por ello han comenzado a alinearse al atlas nacional.
