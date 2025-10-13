Ratifica Armenta que no se escatiman recursos para salvar vidas y atender a damnificados

-Durante la mañanera, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, destacó la importancia de estar cerca de la población.

-El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció y agradeció la atención puntual de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ante la contingencia.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “No se escatimarán recursos para salvar vidas y atender a las y los damnificados, lo más importante es garantizar que están bien, como lo instruye la presidenta Claudia Sheinabum”, aseguró el gobernador Alejandro Armenta en conferencia de prensa.

El mandatario destacó que la atención de la presidenta de México, así como del Gobierno de Puebla fue puntual e inmediata. El mandatario resaltó que lo importante es salvar vidas y proteger a la población, como lo instruyó la presidenta durante su visita a Huauchinango y a la comunidad de La Ceiba. “La prioridad es rescatar vidas y proteger a la población”.

El titular del ejecutivo estatal mostró solidaridad a los familiares de las personas que desafortunadamente fallecieron a consecuencia de los derrumbes. Mencionó que se continúa con la búsqueda de cuatro personas y que 68 unidades de los módulos de maquinaria trabajan para abrir pasos provisionales. Además señaló que se pasaron de cinco frentes de atención interinstitucional a 11 en los municipios: Chiconcuautla, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Xicotepec, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlaxco, Tlacuilotepec, Zacatlán y Zoquiapan.

En este sentido comentó que se han entregado más de 15 mil apoyos a las y los afectados de la Sierra Norte e hizo un llamado de la población para contribuir con picos, palas, carretillas, botas y alimentos no perecederos, apoyos que son distribuidos directamente por la Secretaría de la Marina, Defensa y Guardia Nacional. Destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya ha restablecido casi en un 100 por ciento el servicio en las áreas dañadas. “Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, todos los recursos que sean necesarios están a disposición”, puntualizó el gobernador.

Por su parte, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, quien fue designada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como comisionada en Puebla para dar atención a la emergencia por las lluvias en la Sierra Norte, señaló que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha solicitado plena coordinación con el gobierno estatal para atender la contingencia y las personas damnificadas.

“Porque sabemos que lo más importante es la vida de las personas y estar cerca de ellos”, afirmó Leticia Ramírez Amaya, quien reiteró que es muy importante la cercanía para atender a toda la población afectada.

En su intervención, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, ratificó que se contabilizan al momento 13 personas fallecidas y cuatro no localizadas. Añadió que hay 23 municipios afectados, 17 son prioritarios y señaló que hay 20 mil damnificados en los municipios de la Sierra Norte.

Las intensas lluvias cobraron la vida de Julio Cruz Moreno, Evelia Salas Aguilar, Adela Cruz Salas, Esperanza Cruz Salas, Estefanía Cruz Salas, Pablo Trejo Hernández, Alicia Ortega Rodríguez, María Maximino Cruz Vega y María Magdalena Sosa Santos, todos ellos originarios de Huauchinango. En el municipio de Pahuatlán, las víctimas fueron Juan José López Ramírez y Miguel Díaz. Asimismo, se reportó el fallecimiento de Antonio Reyes en Jopala y Cirila Espinoza Santos en Tlacuilotepec. Por otra parte, también en Huauchinango continúan las labores de búsqueda de Lázaro Gayosso Rodríguez, Celeste Barrios y el menor Liam Tadeo González Lechuga. En el municipio de Tetela de Ocampo, aún no ha sido localizado Pedro Segura Muñoz. Las autoridades mantienen operativos con grupos canófilos para dar con su paradero y brindar apoyo a sus familias.

En representación del comandante de la XXV Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas, el responsable del Sexto Regimiento, Jorge Cortés, informó que desde los primeros días de la contingencia se implementó el Plan DN-III-E y dijo que en total se tienen mil 625 efectivos en la zona siniestrada por parte de Defensa y la Guardia Nacional.

Finalmente, el coordinador de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, en un mensaje vía remota desde el camino al municipio de Pahuatlán, detalló que desde el momento que se registró la contingencia, cumplieron con las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta y la presidenta Claudia Sheinbaum de atender a las personas damnificadas.

Dijo que continúan la rehabilitación de caminos, apertura de carreteras y limpieza de viviendas.