SEGURIDAD

La seguridad ha sido y seguirá siendo una

de nuestras tareas más importantes. Nos

sumamos a la propuesta e iniciativa del

Gobernador de Puebla, Alejandro

Armenta, integrándonos al Mando

Coordinado.

Inauguramos la primera Base de

Operaciones de MARINA

De manera conjunta con la Fiscalía y

distintas instituciones, implementamos

diferentes operativos estratégicos como:

Transporte Seguro, Escuela Segura,

Metropolitano, Libra Centauro, Moto

Segura, entre otros.

En total, se llevaron a cabo 2,267

operativos.

Ya contamos con 125 puntos de video

vigilancia y un total de 300 cámaras están

conectadas al C2.

A través de C2 hemos atendido un total de

6,846 auxilios ciudadanos.

Adquirimos tres drones de alta tecnología.

Rehabilitamos el Módulo de Seguridad

Pública en la junta auxiliar de San

Salvador Chachapa. Actualmente.

Contamos con dos bases de la Guardia

Nacional y una base de la SEDENA.

Aplicando el recurso del FORTAMUN,

capacitamos a nuestros policías en la

Universidad de las Ciencias Policiales y de

la Seguridad

En coordinación con la Fundación ANA y

FIA se realizó la entrega gratuita de más de

300 cascos certificados a motociclistas.

Entregamos y colocamos más de 100

alarmas vecinales.

Entregamos uniformes a bomberos,

elementos de Protección Civil, policías y

personal de infraestructura del municipio

de Amozoc.

Adquirimos dos ambulancias con

tecnología actualizada para brindar

atención de primeros auxilios inmediatos,

así

como la reintegración de una patrulla,

garantizando la seguridad y protección de

la población.

A través de prevención del delito

implementamos los puntos naranjas

Se creó la Unidad de Atención Inmediata a

las Mujeres (UDAIM).

Protección Civil y Bomberos, Brindo 891

servicios de ambulancia, 601 traslados a

diferentes hospitales, atendieron 428

auxilios de emergencia y 20

rescates de animales.

BIENESTAR

En coordinación con el Gobierno del

Estado de Puebla, y gobierno federal,

realizamos la entrega del Programa

Integral Alimentario de modalidad avícola

Realizamos la entrega del Programa de

Autosuficiencia Alimentaria

Reforzamos la convocatoria de la Becas

de Conectividad para el Bienestar 2025

Inauguramos 3 Tiendas del Bienestar en la

Ex-Hacienda Concepción Capulac y San

Salvador Chachapa, así como en nuestra

cabecera municipal, beneficiando a

cientos de familias con productos de la

canasta básica.

Implementamos el programa municipal de

Apoyo con Calentadores y Tinacos.

RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA

ESTACIÓN DEL TREN EN AMOZOC

Dimos inicio a la restauración de la

Antigua Estación del Ferrocarril.

Este proyecto es gracias al acuerdo

reparatorio entre la fiscalía general de la

República; el Instituto Nacional de

Antropología e Historia; Ferrocarriles

Nacionales Mexicanos y el Ayuntamiento

de Amozoc, 2024-2027.

Como parte del compromiso con

Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, al

restaurar este inmueble el Ayuntamiento

será acreedor del terreno conocido como

Campo de la Vía.

Este ayuntamiento ¡no destruye!, ¡restaura

y recupera nuestra historia!

ACADEMIA DE FÚTBOL “CLUB PUEBLA

AMOZOC”

Inauguramos la Academia de Fútbol “Club

Puebla en Amozoc”, un esfuerzo

impulsado durante mucho tiempo y que

hoy es una realidad gracias al respaldo del

gobernador Alejandro Armenta y de

quienes creen en el deporte como un

motor de transformación.

Con esta academia buscamos no solo

formar deportistas, sino también buenos

ciudadanos.

Actualmente, nuestros entrenadores

trabajan con 50 niños inscritos, quienes ya

recibieron su uniforme oficial y entrenan

en la Unidad Deportiva

De manera muy especial, saludo y

agradezco la presencia de quien hoy viene

en representación de nuestro Gobernador

del Estado de Puebla, Dr. Alejandro

Armenta, del Secretario de Desarrollo

Económico y Trabajo Víctor Gabriel

Chedraui; sea usted bienvenido a este

municipio de Amozoc.

Asimismo, agradezco a quienes también

forman parte del gabinete del Gobierno del

Estado de Puebla, a presidentes

municipales, a las y los diputados locales

y federales, a mi esposa Gloria Barrales, a

funcionarios públicos de los diferentes

niveles de gobierno, así como sus

representantes, autoridades civiles,

sociales y eclesiásticas y por su puesto a

las ciudadanas y ciudadanos de nuestro

municipio.

A todas y todos ustedes, mi más sincero

agradecimiento por su presencia.

Presento este Primer Informe de Gobierno

con el firme propósito de rendir cuentas a

todas y todos los amozoquenses sobre los

resultados alcanzados durante este primer

año de la Administración 2024–2027.

Desde el primer día hemos trabajado con

responsabilidad y compromiso,

cumpliendo con el Plan de Desarrollo

Municipal alineados a las estrategias del

Gobierno del Estado y del Gobierno de

México.

Nuestro objetivo ha sido garantizar el

bienestar de la población mediante

acciones concretas, obras de impacto,

desarrollo económico, fortalecimiento

educativo, impulso a la salud, mejora de

los servicios públicos, seguridad y

programas sociales que beneficien

directamente a las familias de Amozoc.

Con cercanía, transparencia y

responsabilidad invertimos los recursos

públicos en obras y programas que

reflejan nuestro compromiso de servir a

todas y todos por igual.

Somo un Gobierno de Trabajo Firme y

Cercano a la Gente.

POR ELLO

¡Apegados al trabajo de nuestra

presidenta Claudia Sheinbaum y del

gobernador del Estado de Puebla,

Alejandro Armenta, nos sumamos al Plan

Federal, realizando 555 jornadas para la

construcción de Senderos de Paz!

A través de mantenimiento urbano

limpiamos, calles, puentes, camellones,

banquetas y una superficie de 16, 993 m2

fueron limpiados; Se pintaron 21,000

metros lineales de guarniciones.

La dirección de parques y jardines dio

mantenimiento a un total de 74 espacios,

entre ellas parques, escuelas e instancias

gubernamentales, podando y limpiando

135,351 m² de áreas verdes, equivalentes

a 19 canchas de fútbol.

En diversas ocasiones rehabilitamos y

limpiamos el Camellón Central sobre la

Carretera Federal Puebla – Tehuacán

Sembramos 5,000 arbolitos en escuelas,

parques y áreas verdes con el apoyo de

ciudadanos, alumnos y autoridades

estatales.