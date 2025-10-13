SEGURIDAD
La seguridad ha sido y seguirá siendo una
de nuestras tareas más importantes. Nos
sumamos a la propuesta e iniciativa del
Gobernador de Puebla, Alejandro
Armenta, integrándonos al Mando
Coordinado.
Inauguramos la primera Base de
Operaciones de MARINA
De manera conjunta con la Fiscalía y
distintas instituciones, implementamos
diferentes operativos estratégicos como:
Transporte Seguro, Escuela Segura,
Metropolitano, Libra Centauro, Moto
Segura, entre otros.
En total, se llevaron a cabo 2,267
operativos.
Ya contamos con 125 puntos de video
vigilancia y un total de 300 cámaras están
conectadas al C2.
A través de C2 hemos atendido un total de
6,846 auxilios ciudadanos.
Adquirimos tres drones de alta tecnología.
Rehabilitamos el Módulo de Seguridad
Pública en la junta auxiliar de San
Salvador Chachapa. Actualmente.
Contamos con dos bases de la Guardia
Nacional y una base de la SEDENA.
Aplicando el recurso del FORTAMUN,
capacitamos a nuestros policías en la
Universidad de las Ciencias Policiales y de
la Seguridad
En coordinación con la Fundación ANA y
FIA se realizó la entrega gratuita de más de
300 cascos certificados a motociclistas.
Entregamos y colocamos más de 100
alarmas vecinales.
Entregamos uniformes a bomberos,
elementos de Protección Civil, policías y
personal de infraestructura del municipio
de Amozoc.
Adquirimos dos ambulancias con
tecnología actualizada para brindar
atención de primeros auxilios inmediatos,
así
como la reintegración de una patrulla,
garantizando la seguridad y protección de
la población.
A través de prevención del delito
implementamos los puntos naranjas
Se creó la Unidad de Atención Inmediata a
las Mujeres (UDAIM).
Protección Civil y Bomberos, Brindo 891
servicios de ambulancia, 601 traslados a
diferentes hospitales, atendieron 428
auxilios de emergencia y 20
rescates de animales.
BIENESTAR
En coordinación con el Gobierno del
Estado de Puebla, y gobierno federal,
realizamos la entrega del Programa
Integral Alimentario de modalidad avícola
Realizamos la entrega del Programa de
Autosuficiencia Alimentaria
Reforzamos la convocatoria de la Becas
de Conectividad para el Bienestar 2025
Inauguramos 3 Tiendas del Bienestar en la
Ex-Hacienda Concepción Capulac y San
Salvador Chachapa, así como en nuestra
cabecera municipal, beneficiando a
cientos de familias con productos de la
canasta básica.
Implementamos el programa municipal de
Apoyo con Calentadores y Tinacos.
RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA
ESTACIÓN DEL TREN EN AMOZOC
Dimos inicio a la restauración de la
Antigua Estación del Ferrocarril.
Este proyecto es gracias al acuerdo
reparatorio entre la fiscalía general de la
República; el Instituto Nacional de
Antropología e Historia; Ferrocarriles
Nacionales Mexicanos y el Ayuntamiento
de Amozoc, 2024-2027.
Como parte del compromiso con
Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, al
restaurar este inmueble el Ayuntamiento
será acreedor del terreno conocido como
Campo de la Vía.
Este ayuntamiento ¡no destruye!, ¡restaura
y recupera nuestra historia!
ACADEMIA DE FÚTBOL “CLUB PUEBLA
AMOZOC”
Inauguramos la Academia de Fútbol “Club
Puebla en Amozoc”, un esfuerzo
impulsado durante mucho tiempo y que
hoy es una realidad gracias al respaldo del
gobernador Alejandro Armenta y de
quienes creen en el deporte como un
motor de transformación.
Con esta academia buscamos no solo
formar deportistas, sino también buenos
ciudadanos.
Actualmente, nuestros entrenadores
trabajan con 50 niños inscritos, quienes ya
recibieron su uniforme oficial y entrenan
en la Unidad Deportiva
De manera muy especial, saludo y
agradezco la presencia de quien hoy viene
en representación de nuestro Gobernador
del Estado de Puebla, Dr. Alejandro
Armenta, del Secretario de Desarrollo
Económico y Trabajo Víctor Gabriel
Chedraui; sea usted bienvenido a este
municipio de Amozoc.
Asimismo, agradezco a quienes también
forman parte del gabinete del Gobierno del
Estado de Puebla, a presidentes
municipales, a las y los diputados locales
y federales, a mi esposa Gloria Barrales, a
funcionarios públicos de los diferentes
niveles de gobierno, así como sus
representantes, autoridades civiles,
sociales y eclesiásticas y por su puesto a
las ciudadanas y ciudadanos de nuestro
municipio.
A todas y todos ustedes, mi más sincero
agradecimiento por su presencia.
Presento este Primer Informe de Gobierno
con el firme propósito de rendir cuentas a
todas y todos los amozoquenses sobre los
resultados alcanzados durante este primer
año de la Administración 2024–2027.
Desde el primer día hemos trabajado con
responsabilidad y compromiso,
cumpliendo con el Plan de Desarrollo
Municipal alineados a las estrategias del
Gobierno del Estado y del Gobierno de
México.
Nuestro objetivo ha sido garantizar el
bienestar de la población mediante
acciones concretas, obras de impacto,
desarrollo económico, fortalecimiento
educativo, impulso a la salud, mejora de
los servicios públicos, seguridad y
programas sociales que beneficien
directamente a las familias de Amozoc.
Con cercanía, transparencia y
responsabilidad invertimos los recursos
públicos en obras y programas que
reflejan nuestro compromiso de servir a
todas y todos por igual.
Somo un Gobierno de Trabajo Firme y
Cercano a la Gente.
POR ELLO
¡Apegados al trabajo de nuestra
presidenta Claudia Sheinbaum y del
gobernador del Estado de Puebla,
Alejandro Armenta, nos sumamos al Plan
Federal, realizando 555 jornadas para la
construcción de Senderos de Paz!
A través de mantenimiento urbano
limpiamos, calles, puentes, camellones,
banquetas y una superficie de 16, 993 m2
fueron limpiados; Se pintaron 21,000
metros lineales de guarniciones.
La dirección de parques y jardines dio
mantenimiento a un total de 74 espacios,
entre ellas parques, escuelas e instancias
gubernamentales, podando y limpiando
135,351 m² de áreas verdes, equivalentes
a 19 canchas de fútbol.
En diversas ocasiones rehabilitamos y
limpiamos el Camellón Central sobre la
Carretera Federal Puebla – Tehuacán
Sembramos 5,000 arbolitos en escuelas,
parques y áreas verdes con el apoyo de
ciudadanos, alumnos y autoridades
estatales.
