Video: Se analiza reubicar a gente que vive en laderas de Huauchinango y Teziutlán, informó Armenta 

Erika Méndez
El gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que se analiza reubicar a los pobladores asentados en laderas de barrancas en Huauchinango y Teziutlán.
En conferencia de prensa, dijo que el proyecto se llevará a cabo en conjunto con el gobierno federal.
Señaló que el objetivo es que los habitantes estén tranquilos y dejen de correr riesgos por habitar en zonas propensas a inundaciones o deslaves.
