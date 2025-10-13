Video: Se analiza reubicar a gente que vive en laderas de Huauchinango y Teziutlán, informó Armenta 

Erika Méndez

El gobernador Alejandro Armenta Mier dijo que se analiza reubicar a los pobladores asentados en laderas de barrancas en Huauchinango y Teziutlán.

En conferencia de prensa, dijo que el proyecto se llevará a cabo en conjunto con el gobierno federal.

Señaló que el objetivo es que los habitantes estén tranquilos y dejen de correr riesgos por habitar en zonas propensas a inundaciones o deslaves.