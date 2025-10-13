Hamás entrega a Israel los rehenes restantes y Trump dice que la guerra ha terminado

Reuters

Hamás entregó el lunes a Israel a los 20 rehenes supervivientes, un paso importante para poner fin a dos años de guerra devastadora en Gaza, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayudó a mediar en la tregua, proclamaba que era “un gran día”.

El ejército israelí dijo que había recibido a los 13 rehenes restantes después de que un primer lote de siete llegara a primera hora del lunes, anuncios que provocaron vítores, abrazos y llantos entre miles de personas que esperaban en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

“Este es un gran día. Es un nuevo comienzo”, dijo Trump tras ser recibido como un héroe en Israel, donde se dirigía a la Knéset antes de volar a Egipto para asistir a una cumbre destinada a crear las condiciones para una paz duradera en Gaza.

A la pregunta de si la guerra de dos años en Gaza había terminado, respondió: “Sí”.

Los autobuses que transportaban a los detenidos palestinos liberados como parte del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes también comenzaron a moverse hacia el enclave palestino desde las prisiones israelíes, según mostraron imágenes de la televisión israelí.

“Estoy muy emocionada. Estoy llena de felicidad. Es difícil imaginar cómo siento este momento. No he dormido en toda la noche”, dijo Viki Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, mientras viajaba a Reim, un campo militar israelí donde se trasladaba a los rehenes.

