Sheinbaum no asistirá a la Cumbre de las Américas; rechaza exclusión de países

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se está organizando el 4 y 5 de diciembre en República Dominicana, y aún se analiza si asistirá un representante de la secretaría de Relaciones Exteriores.

A pregunta expresa sobre el hecho de que no fueron invitados a este encuentro continental, Cuba, Venezuela y Nicaragua, brevemente expresó su inconformidad contra este tipo de marginaciones. “Nunca vamos a estar de acuerdo que se excluya a ningún país”

Sobre los motivos de su inasistencia, agregó que debe estar pendiente sobre la atención a la emergencia que enfrentan varias entidades del país, tras las lluvias atípicas.