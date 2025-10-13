Sheinbaum no asistirá a la Cumbre de las Américas; rechaza exclusión de países

LA JORNADA
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se está organizando el 4 y 5 de diciembre en República Dominicana, y aún se analiza si asistirá un representante de la secretaría de Relaciones Exteriores.
A pregunta expresa sobre el hecho de que no fueron invitados a este encuentro continental, Cuba, Venezuela y Nicaragua, brevemente expresó su inconformidad contra este tipo de marginaciones. “Nunca vamos a estar de acuerdo que se excluya a ningún país”
Sobre los motivos de su inasistencia, agregó que debe estar pendiente sobre la atención a la emergencia que enfrentan varias entidades del país, tras las lluvias atípicas.
You may also like
-
México: lluvias dejan 38 desaparecidos y 47 muertos
-
México suma 64 muertos por lluvias informa titular de Protección Civil
-
“Así son las cosas” es el nuevo sencillo de la multipremiada artista mexicana Majo Aguilar
-
David Guetta reúne a Teddy Swims y a Tones And I en “Gone, Gone, Gone”, su nuevo sencillo
-
Hoy 12 de octubre por Azteca Uno es el estreno de la edición 2025 de “La Granja VIP”