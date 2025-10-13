Liga MX Femenil: así quedó la tabla general del Apertura 2025 con Tigres como líder tras J15

JUAN FÚTBOL

En medio de la definición de la fase regular, se cerró una nueva jornada de Liga MX Femenil. Este fin de semana se disputaron nuevos partidos y hubo cambios en la tabla general del Apertura 2025. Tigres se mantiene como líder tras conseguir una importantísima victoria ante las Águilas del América.

Con tan sólo dos jornadas por delante, varios equipos comenzaron a definir su suerte en el certamen. Y hubo un anticipo de lo que podríamos ver en la Fiesta Grande, con dos candidatos que ya sacaron boleto para ir en búsqueda del título.

Es que este fin de semana se jugó un partidazo entre Tigres y América Femenil en el Ciudad de los Deportes. Las Amazonas se quedaron con la victoria por 2-1 con un doblete de Diana Ordoñez para reforzar su condición de líderes absolutas.

Las otras aspirantes a quedarse con el título en este semestre también dieron muestras de su potencial. Pachuca superó por 5-2 a León, Rayadas goleó por 4-1 a Tijuana y Chivas empató 1-1 ante Puebla.

En otros resultados de esta jornada 15, Pumas cayó 3-4 ante Atlas, Cruz Azul goleó 4-1 al Santos Laguna y Toluca empató 1-1 ante Atlético San Luis como visitantes.

Por el momento, los 6 clasificados directos a Liguilla son: Tigres, Pachuca, América, Chivas, Toluca y Monterrey. Aunque esto puede cambiar en las últimas dos jornadas de Liga MX Femenil.

Con posibilidades de clasificar a la fiesta grande están: Cruz Azul, León, Juárez, Pumas, San Luis y Atlas. La jornada 16 comenzará este miércoles 15 y terminará el próximo domingo.