¡La recta final! Así quedó la tabla de clasificación al finalizar la Jornada 11 de la Liga de Expansión

Aunque parecía que podría haber muchos cambios a diferencia de lo que sucedió la fecha anterior, las cosas parecen muy similares, al menos eso dice el líder de la tabla, el Cancún FC.
Fue una jornada muy duferente a lo que se venía viendo, luego de que hubo muy pocos goles y los que pelean la parte alta, igualaron en sus marcadores.
Por un lado, el Cancún FC, que se mantiene como el líder de la tabla, no pudo derrotar al Irapuato, pero el resultado no le afecta mucho.
La Jaiba Brava, que está peleando por el primer lugar de la clasificación, no tuvo mucha fortuna en su visita al Tlaxcala y también sacó un empate de su encuentro.
Resultados de la Jornada 11 de la Liga de Expansión
• Alebrijes 1-1 Atlético La Paz
• Cancún FC 0-0 Deportivo Irapuato
• Venados 1-0 Tepatitlán FC
• Tlaxcala 1-1 Jaiba Brava
• Mineros 2-0 U. de G.
• Atlético Morelia 0-0 Tapatío
• Dorados 0-0 Atlante
*Esta semana le tocó descansar al Correcaminos.
¿Cómo queda la tabla de posiciones de la Liga de Expansión tras la Jornada 11?
1- Cancún FC
2- Jaiba Brava
3- Atlante
4- Deportivo Irapuato
5- Tepatitlán FC
6- Venados
7- Mineros
8- Atlético La Paz
9- Tlaxcala
10- Tapatío
11- U. de G.
12- Atlético Morelia
13- Alebrijes
14- Correcaminos
15- Dorados
¿Cómo se juega la Jornada 12 de la Liga de Expansión?
• Correcaminos vs Dorados
• Tepatitlán FC vs Cancún
• U. de G. vs Alebrijes
• Deportivo Irapuato vs Atlético Morelia
• Atlante vs Venados
• Jaiba Brava vs Atlético La Paz
• Tapatío vs Mineros
Esta semana le toca descansar a Tlaxcala.
