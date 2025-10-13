Así se jugarán las semifinales del Mundial Sub-20

EXCELSIOR

El sábado México cerró su participación con la derrota ante Argentina. El domingo, el torneo siguió su curso y completó el cuadro de semifinalistas del Mundial Sub-20 de Chile 2025. Lo que quedó fue una combinación de jerarquía, sorpresa y ambición.

En Rancagua, Marruecos derrotó 3-1 a Estados Unidos y extendió un sueño que ya dejó de parecer casualidad. El equipo de Mohamed Ouahbi leyó cada error de su rival . Yassir Zabiri abrió el marcador al minuto 31 luego de una mala salida del portero Adam Beaudry, en una jugada tejida con un taconazo de Othmane Maamma que rompió la defensa.

Estados Unidos igualó antes del descanso con un penal confirmado por el VAR y ejecutado por Cole Campbell al 45+6. Pero el empate no trajo calma. Joshua Wynder marcó en propia puerta tras un saque de banda, una acción que reflejó la desconexión defensiva de los estadounidenses. El tercero, obra de Gessime Yassine al 87, terminó por exponer los titubeos del arquero Beaudry y selló la clasificación de Marruecos.

Marruecos mantiene viva la estructura que lo llevó a ser semifinalista en Qatar 2022 con la mayor. Hoy su Sub-20 imita ese espíritu, un equipo que no corre por inercia, sino por convicción.

Su rival será Francia, que avanzó con autoridad sobre Noruega en Valparaíso. El equipo galo, campeón mundial juvenil en 2013, impuso su ritmo desde el inicio, dueño del balón y del tiempo. Saimon Bouabré resolvió con un doblete antes del minuto 40, una actuación que confirmó el dominio francés y sentenció el 2-1 final.

Noruega recortó distancias sin alterar el guion. Francia no perdió control, no permitió desorden. Fue una demostración de jerarquía contenida, la de una selección que entiende cómo gestionar la presión y que ahora apunta a otro título.

Así quedaron las semifinales del Mundial Sub-20

Francia vs Marruecos y Argentina vs Japón. Cuatro estilos, cuatro historias que se cruzarán en busca del nuevo campeón juvenil del planeta.