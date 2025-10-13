Playoffs de MLB 2025: Fechas y horarios de los juegos de las Series de Campeonato

MILENIO

Los playoffs de la Major League Baseball (MLB) están en la fase en la que definirán a los campeones de la Liga Nacional y la Liga Americana con las Series de Campeonato, que se jugarán esta semana y con cuatro equipos vivos en busca de llegar a la Serie Mundial.

Luego de cuatro Series Divisionales emocionantes, y de las cuales dos se fueron hasta los cinco juegos, quedaron definidos los mejores cuatro equipos de la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

¿Qué equipos clasificaron a la Serie de Campeonato de MLB?

Milwaukee Brewers fue el último equipo en instalarse en la antesala del Clásico de Otoño, y lo hizo este sábado al vencer a Chicago Cubs en el duelo definitivo, al sellar la victoria con un 3-1 en el American Family Field.

El viernes Seattle Mariners selló su pase a las Series de Campeonato al vencer en un maratónico juego a Detroit Tigers, mientras que Los Angeles Dodgers también se pusieron en esta instancia con una dramática victoria ante Philadelphia Pillies.

Toronto Blue Jays fue la primera novena en resolver su Serie Divisional al frustrar las aspiraciones de New York Yankees, y con un triunfo de 5-2 en el cuarto juego se ganó su boleto a la Serie de Campeonato.

¿Cómo se jugarán las Series de Campeonato de la MLB?

En la Liga Americana Mariners se medirá a Toronto Blue Jays por un lugar en la Serie Mundial, mientras que Los Angeles Dodgers intentarán conseguir su boleto al Clásico de Otoño por segundo año consecutivo cuando se enfrenten a Milwaukee Brewers.

Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays | Liga Americana

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers | Liga Nacional

¿Cuándo se juegan las Series de Campeonato de la MLB?

Las Series de Campeonato iniciarán este domingo 12 de octubre con el encuentro entre Mariners y Blue Jays y un día más tarde, el lunes 13 de octubre, comenzará la disputa entre Dodgers y Brewers.

Fechas y horarios de la Series de Campeonato de la MLB

Liga Americana

Mariners vs Blue Jays

Juego 1 | Mariners vs Blue Jays | domingo 12 de octubre | 18:03 horas

Juego 2 | Mariners vs Blue Jays | lunes 13 de octubre | 15:03 horas

Juego 3 | Blue Jays vs Mariners | miércoles 15 de octubre |

Juego 4 | Blue Jays vs Mariners | jueves 16 de octubre | Por definirse

Juego 5 | Blue Jays vs Mariners | viernes 17 de octubre | Por definirse*

Juego 6 | Mariners vs Blue Jays | sábado 19 de octubre | Por definir *

Juego 7 | Mariners vs Blue Jays | lunes 20 de octubre | Por definir *

Liga Nacional

Dodgers vs Brewers

Juego 1 | Dodgers vs Brewers | lunes 13 de octubre | 18:08 horas

Juego 2 | Dodgers vs Brewers | martes 14 de octubre | 18:08 horas

Juego 3 | Brewers vs Dodgers | jueves 16 de octubre | Por definir

Juego 4 | Brewers vs Dodgers | viernes 17 de octubre | Por definir

Juego 5 | Brewers vs Dodgers | sábado 18 de octubre | Por definir*

Juego 6 | Dodgers vs Brewers | lunes 20 de octubre | Por definir*

Juego 7 | Dodgers vs Brewers | martes 21 de octubre | Por de

finir*

Horarios en el tiempo del centro de México