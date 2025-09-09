Olimpia Coral Melo acusa al presidente de Xicotepec de explotación animal

Abelardo Domínguez

La activista de derechos digitales, Olimpia Coral Melo, arremetió públicamente en contra del presidente municipal de #Xicotepec, Carlos Barragan Amador, a quien acusa de permitir la explotación animal con fines de lucro y entretenimiento. La denuncia se hizo viral en redes sociales, donde Coral Melo compartió su indignación y pidió a la ciudadanía y a las autoridades tomar conciencia sobre el trato a los animales.

A través de sus plataformas digitales, la activista expuso lo que considera una “violencia” y una “esclavitud animal” que se normaliza con la “venia del poder municipal”. En su mensaje, criticó duramente a aquellos que justifican el uso de especies animales en espectáculos, oficinas y eventos bajo el argumento de “conservación” o “ayudar a la gente”.

La denuncia de Coral Melo se centra en una exhibición de monos bebés que, según sus publicaciones, son utilizados en el lugar llamado “Animalia”, que es propiedad del presidente municipal. La activista señaló que estos animales, “con pañales y paseándose por oficinas”, son un ejemplo de cómo se instrumentaliza a las especies para obtener ganancias. “¡Esto es violencia! No pagues por la explotación animal”, escribió Coral Melo, haciendo un llamado a la acción. Además, en un mensaje dirigido directamente al alcalde, señaló que “el romantizar la explotación animal y peor aún obtener ganancia de ello” es un “mal social latente”.

Coral Melo, quien admitió haber montado a caballo en el pasado sin la debida conciencia, se sumó a la denuncia pública, a pesar de reconocer que se expone a sí misma. Hizo hincapié en que su intención no es agredir, sino generar un cambio de conciencia en la sociedad, que en muchas ocasiones contribuye al problema por falta de información.

La activista concluyó su mensaje con un llamado a la acción: “Si queremos a los animales, dejen de sacarlos de su hábitat y mejor inviertan en su conservación natural y protección en santuarios que jamás los expondrían a las personas, no en tenerlos en paredes de concreto para presumirlos en zoológicos”.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta pública del presidente municipal, Carlos Barragán Amador, ni del lugar señalado. La denuncia ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la protección animal en la región.