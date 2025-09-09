Admite SSP existencia de cobro de piso y narcomenudeo en los mercados

Prepara operativos contra estos delitos

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública de Puebla prepara operativos en diferentes mercados de Puebla, tras denuncias por narcomenudeo y cobro de piso.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, indicó que han logrado recabar información, que analizarán para conocer la veracidad de los señalamientos.

Dijo que tienen conocimiento que en la mayoría de los centros de abasto de Puebla persisten dichos delitos, por ello, han comenzado un proceso de inteligencia, para ejecutar las revisiones.