El imperdible Ballet de Amalia Hernández en Puebla

Ray Zubiri

Platiqué con Amalia Viviana Basanta Hernández, hija y directora Artística del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, el cual estará en Puebla esta próximo 20 de septiembre a las 20:00 en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Ella nació en la Ciudad de México, hija de la coreógrafa mexicana y del escritor argentino Joaquín Basanta Crece. Comenzó su formación en danza a los cinco años, estudiando ballet clásico con Nellie Happee. A los 13, se unió al Ballet Nacional de México bajo la dirección de Guillermina Bravo. Continuó su interés por la danza contemporánea estudiando en el extranjero con Alvin Nikolai, Murray Louise, Hanya Holm, Leo Amaya y Alvin Ailey.

Amalia Hernández Navarro nació en la ciudad de México el 19 de septiembre de 1917. Falleció en noviembre del 2000. Por tradición familiar, estaba destinada a seguir la carrera de maestra, siguiendo los pasos de su bisabuela, su abuela y su madre; sin embargo, su interés por la danza fue mayor, lo que hizo que dejara inconclusos sus estudios en la Escuela Normal Superior.

BALLET FOLKLÓRICO DE MÉXICO DE AMALIA HERNÁNDEZ

Desde su fundación en 1952, el Ballet Folklórico de México ha llevado el espíritu de nuestro país a escenarios de todo el mundo. Su fundadora, Amalia Hernández, transformó la manera de mostrar la danza tradicional al dotarla de una narrativa escénica, una propuesta estética vibrante y un carácter universal. Hoy a más de siete décadas después, su legado sigue vivo: cada función es una invitación a recorrer la diversidad cultural de México a través de la música, el color y el movimiento.

Aunque podría parecer que Viviana por ser hija de quien es su carrera artística la tendría resuelta y destinada a brillar por siempre en el escenario, la realidad fue otra ya que fue educada en un contexto de ganarse las cosas, todo era mérito y nada fue regalado. Ha trapeado un salón para saber de como cuidar a los bailarines, así como manejar una consola de audio, las luces. Estar tras bambalinas, coser, bailar, crear, estudiar, coreografiar, pero sobre todo inspirar, hasta ser la directora artística del Ballet.

“Su mente estaba siempre activa y en función del ballet. Podría faltar a la escuela, pero jamás a una clase de música o ballet”, recordó Viviana.

“Mi mamá me inculcó un profundo amor por México. Antes de montar una coreografía, ella viajaba en autobús por la región; se fijaba en el baile físicamente, se basaba en cuentos, leyendas y mitos de la narrativa mexicana. Adoptaba los colores de los textiles, comía su comida, lo absorbía todo. Ella era una combinación de maestra increíble, con atributos de un general de división; nos traía marchando a todos con disciplina siempre”

En 1977, Viviana se unió a la compañía como bailarina, después se convertiría en solista y posteriormente en la Coordinadora Artística de la compañía de su madre durante 15 años. Además, dirigió la escuela del Ballet Folklórico de México durante diez años. También fue solista por invitación de la Compañía de Danza “Le Sorilege” en Montreal, Canadá. Entre los honores que le han sido otorgados se incluyen el premio César Chávez de la Universidad de Michigan, el Premio Artistry of Mexico otorgado por el Congreso de los Estados Unidos, miembro del Consejo Directivo de Dance USA y el prestigioso Premio “Ulama” de la Secretaría de Educación Pública de México.

“Mi abuela, a pesar de ser una mujer de Chihuahua, fue una mujer que se reveló, fue maestra muchos años y logró hacer su propia escuela. Desde ahí viene esa cuestión educativa. Mi mamá siempre fue alguien que no se cuestionó si un hombre estaba mandando o no… ella tenía su personalidad fuerte y decidió hacer lo que tenía que hacer, no quejándose, sino construyéndolo. Creo que es un camino distinto cuando uno decide hacer algo y camina por ahí a pesar de las dificultades, las diferencias y todos los obstáculos que se van presentando. Porque nos quedamos atorados muchas veces en nuestra y tenemos que salir adelante por lo que somos, empoderándonos no para superar al otro o al hombre, sino a nosotras mismas”.

«Mi mamá trabajaba con hombres, mujeres, con niños y con jóvenes. Fomentó clases de pintura, clases de escenografía, clases de luces y de todo tipo para ver cómo construía algo en una totalidad, no en una sección. Siempre fue generosa con el conocimiento, cómo ayudar a los demás para que a mí también me ayude a construir. Ella era muy, muy guerrera. Venimos de una familia que incluía un abuelo militar y coronel, mi tío abuelo era general y campeón de tiro. Creo que ella aprendió de ellos y no los juzgó como hombres. Ella se formó como una guerrera, una persona que luchaba porque todo mundo tuviera un espacio. México es de los países más ricos que hay en cultura, en tradiciones, en danza, en creatividad y en arte. Entonces, esa mezcla de todo, hubo muchos momentos en la época de oro donde se juntaba teatro, música, danza, pintura y escultura, nos dejó un gran legado porque se construyó ese nacionalismo que nos daba una personalidad propia».

Viviana Basanta se ha ganado un reconocimiento especial por su trabajo y ha sido reconocida en todo el mundo por su interpretación de las obras de su madre, Los Maya, Sones Antiguos de Michoacán, y su interpretación de La Juana Gallo de La Revolución Mexicana.

Sus ballets más recientes incluyen el estreno mundial de La Mulata de Córdoba en el Cleo Parker Robinson Dance Ensemble, María, Lara y Sus Mujeres, Homenaje a Hidalgo, De la Caña a Carnaval, México Ayer y Hoy y Fandango en Rojo.

Con más de 45 millones de espectadores e innumerables reconocimientos, el legado artístico de Amalia Hernández permanece vigente entre los grandes públicos, mexicanos y del mundo entero, gracias a las más de 120 coreografías originales y con gran rigor técnico, elaborados trajes típicos y artistas de primer nivel.

En el marco del 108 aniversario del natalicio de Amalia Hernández, el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández prepara dos presentaciones inolvidables en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, acompañado por dos de las agrupaciones artísticas más emblemáticas del país, con la Compañía Nacional de Danza y con la Orquesta Sinfónica Nacional.

Hoy a casi siete décadas de existencia Amalia Viviana Basanta Hernández continua el legado de su madre y le imprime su sello como directora Artística del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

«Mi enfoque es llevar a México al mundo, lograr que nos vean como una nación digna de conocer y respetar. Nuestra cultura y tradiciones evolucionan, pero siguen vivas, y es nuestra responsabilidad compartirlas con orgullo», concluyó.

