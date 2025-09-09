En el mes del corazón, Buscalibre recomienda 5 libros que ayudan a cuidarlo

Staff/RG

Una selección de libros ideales para prevenir, sanar y fortalecer el corazón en todas sus áreas.

8 de septiembre de 2025.- Cada 29 de septiembre el mundo conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha para reflexionar sobre la importancia de cuidarlo no solo desde la salud física, sino también desde las emociones, el amor, la resiliencia y el bienestar. Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que vende libros físicos y los entrega en cualquier lugar del territorio, invita a descubrir títulos que acompañan a las personas en distintas etapas de la vida y que muestran cómo el cuidado del corazón también se refleja en la lectura.

“El cuidado del corazón va mucho más allá de la salud física; también implica cultivar emociones positivas, aprender a gestionar el duelo, y fortalecer nuestra autoestima. La lectura es una herramienta poderosa para acompañar a las personas en cada una de esas dimensiones, y por eso desde Buscalibre queremos invitar a descubrir títulos que inspiran a vivir con más bienestar”, señaló Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.

Los expertos coinciden en que cuidar el corazón también significa regalarse momentos de pausa y reflexión y por eso muchos autores le han dedicado sus letras a este órgano. En fechas como el Día Mundial del Corazón, elegir lecturas significativas es una forma concreta de promover el bienestar, porque puede convertirse en un acto de autocuidado cotidiano.

Buscalibre propone estos títulos como un punto de partida para inspirar hábitos, fortalecer la esperanza y acompañar a los lectores de Latinoamérica y España en su día a día.

El Hombre En Busca de Sentido , de Viktor E. Frankl: el autor relata su experiencia en los campos de concentración nazis y cómo, a través de la logoterapia, encontró que incluso en las condiciones más extremas la vida puede tener un propósito. Este libro es recomendado por Luis Felipe Casas, Country Manager de Buscalibre en Perú, ya que es un libro que cuenta con una visión sabia y compasiva, y ofrece una lección de esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y encontrar sentido. Manual para no morir de amor , de Walter Riso: recomendado por Juan Sebastián Niño, Gerente Comercial de Buscalibre para Colombia , es un libro que brinda consejos claros para reconocer vínculos dañinos y aprender a construir relaciones afectivas más libres, equilibradas y satisfactorias. A través de ejemplos cotidianos y reflexiones, el autor ayuda a comprender cómo soltar dependencias emocionales y apostar por relaciones más sanas. El poder del Ahora , de Eckhart Tolle: e l autor comparte una guía completa de espiritualidad contemporánea que invita a vivir plenamente en el presente, a reducir la ansiedad y a cultivar la serenidad interior. Este título es recomendado por Ana Belén Herrera, Country Manager de Buscalibre en Ecuador por su lenguaje sencillo que propone prácticas de atención plena que fortalecen la autoestima y fomentan una vida más consciente. La Cabaña , de Paul Young : recomendado por Juan José Daza , este libro cuenta u na historia conmovedora que acompaña el dolor de la pérdida y propone un camino de reconciliación con la fe, la esperanza y el sentido de la vida. La narración se convierte en un viaje emocional profundo que abre la posibilidad de encontrar consuelo y aprendizaje en medio de la adversidad. Si lo crees, lo creas , de Brian Tracy : recomendado por Andrés Baldrich, Country Manager de Buscalibre para México, e ste es un texto motivador que impulsa a confiar en el potencial propio, superar obstáculos y alcanzar metas personales y profesionales. Sus enseñanzas buscan despertar la disciplina y la confianza necesarias para transformar pensamientos en acciones concretas.

“Cada libro recomendado es una oportunidad para reflexionar, sanar o conectar con lo que sentimos. Nuestra misión es acercar a los lectores de Latinoamérica y España historias y conocimientos que los acompañen en su vida diaria, especialmente en fechas tan significativas como el Día Mundial del Corazón”, concluye señaló Juan José Daza, Director Comercial y de Marketing de Buscalibre.