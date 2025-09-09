El robo de maquinaria y equipo, una amenaza millonaria que empresas mexicanas pueden prevenir

Staff/RG

El robo de maquinaria, transporte y equipo pesado se ha convertido en una de las principales amenazas para empresas del sector industrial y de la construcción en México. En los últimos dos años, el robo de equipo pesado aumentó un 40.7 %, pasando de 6 695 a 9 421 unidades aseguradas robadas, según reporta la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Este delito además impacta directamente la rentabilidad y competitividad de sectores como la construcción, el transporte y la logística, además de encarecer pólizas y dañar cadenas de suministro. Sin embargo, especialistas advierten que gran parte de estas pérdidas son evitables si las aseguradoras y las compañías trabajan de manera conjunta en prevención, gestión de riesgos y capacitación.

CAE Insurance subraya que la prevención debe ser tan importante como la protección financiera que brinda un seguro. No se trata únicamente de indemnizar pérdidas, sino de anticiparse a los riesgos y proteger el patrimonio de las empresas desde la raíz. Por ello, CAE se enfoca en construir una estrategia preventiva para cada uno de sus clientes, asesorándolos en todo momento y proponiendo soluciones claras.

Un caso de éxito en prevención

CAE Insurance, firma especializada en seguros empresariales, ha desarrollado estrategias que van más allá de la simple gestión de pólizas. Un ejemplo de ello es el caso de un cliente del sector transporte de pasajeros que, antes de contar con la asesoría de CAE, administraba sus seguros de manera dispersa y sin control.

Durante la auditoría inicial, se detectaron varias unidades con pérdida total o robo total. Con base en un plan de acción integral basado en la prevención del delito, CAE Insurance ayudó a que la empresa redujera en un 40% en la siniestralidad promedio por unidad.

Además, se implementó un programa de capacitación continua a operadores y personal clave, acompañada de la creación de videos corporativos hoy usados como herramienta oficial de formación interna.

El resultado fue una transformación en la administración de seguros del cliente, pasando de un modelo reactivo y fragmentado a una estrategia proactiva, rentable y enfocada en la prevención, lo que no solo redujo pérdidas, sino que también fortaleció la seguridad de toda la operación.

Prevención, más allá de la póliza

“Muchas empresas piensan que el seguro es únicamente un respaldo financiero después de un siniestro. Nosotros creemos que debe ser una herramienta de prevención que genere ahorros, seguridad y continuidad operativa”, destacó Ángel Gutiérrez, Director General de CAE Insurance.

El reto, según la firma, es que más aseguradoras y empresas en México transiten de un modelo reactivo y desorganizado, a uno proactivo y orientado a la prevención, donde la gestión integral de riesgos sea vista como un activo estratégico para el crecimiento empresarial.