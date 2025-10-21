El talento de Atlixco brilla en la Cámara de Diputados federales con la exposición “Valle de Catrinas” 

Desde Puebla

El color, la creatividad y el orgullo de las tradiciones atlixquenses llegaron a la capital del país con la exposición “Valle de Catrinas”, instalada en la Cámara de Diputados. Esta muestra representa un homenaje al arte popular y a la riqueza cultural de Atlixco, Puebla, reconocido por su espíritu artístico y su profunda conexión con las festividades del Día de Muertos.

Durante el evento inaugural, la presidenta municipal Ariadna Ayala encabezó la presentación de la catrina “El Tecuán”, una pieza emblemática que fusiona elementos tradicionales con expresiones contemporáneas del arte local.

La exposición forma parte de una serie de actividades que buscan difundir el arte y la cultura del Valle de Atlixco y la región, fortaleciendo la presencia de sus artistas y artesanos en escenarios de relevancia nacional.

“Valle de Catrinas” permanecerá abierta al público durante los próximos días, invitando a los visitantes a sumergirse en el simbolismo, el color y la tradición que caracterizan al pueblo mágico de Atlixco, especialmente en esta temporada dedicada a honrar a los fieles difuntos.