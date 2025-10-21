Regidores de oposición critican “pésima comparecencia” de Karina Romero

María Tenahua
Regidores criticaron a la titular de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, por su “pésima comparecencia”.
Y es que, entre risas, titubeos, falta de información y con el apoyo de su equipo de trabajo, quienes le brindaban las respuestas ante los cuestionamientos de los regidores, la Romero Sainz se vio perdida en la comparecencia.
El regidor del PAN, Carlos Montiel, le externó que no la podía felicitar, pues estaba presentando un ejercicio de rendición de cuentas poco profesional.
