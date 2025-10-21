Asesinan a un hombre en la fayuca

Desde Puebla

En aparente ataque directo, un vigilante fue asesinado a balazos en el estacionamiento del mercado Jorge Murad, mejor conocido como “La Fayuca”, reconocido por la venta de artículos pirata.

Se presume que hay dos detenidos, tambien otros dos hombres asegurados y se investiga si tuvieron participación en los hechos.

El occiso fue identificado como Israel N, 42 años de edad.

5 sujetos se hicieron pasar por repartidores de Didi Food y Uber ingresaron al estacionamiento, de manera directa se fueron contra el vigilante y le dispararon en diferentes ocasiones.

Aunque llegaron técnicos en urgencias médicas para brindar los primeros auxilios, Israel habia perdido la vida.