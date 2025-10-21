Asaltan farmacia en pleno centro de Huauchinango

- Delitos siguen pese a compra de patrullas
Abelardo Domínguez
Pese a que anunció con bombo y platillo la entrega de 30 patrullas nuevas, el alcalde Rogelio López Angulo fracasó en seguridad en Huauchinango.
Se registró el asalto en pleno centro a una farmacia sobre la esquina de las calles Bravo y Matamoros en el centro de Huauchinango, el asaltante huyó del lugar con rumbo a la vía Matamoros.
