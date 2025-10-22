Con Premios Carmen Serdán Gobierno estatal enaltece a mujeres transformadoras de Puebla

Staff/RG

El Premio “Carmen Serdán, Mujeres que Transforman 2025”, distingue a quienes contribuyen con su entorno desde el campo, la ciencia, la educación o la comunidad.

Las categorías del concurso son: Mujer Tejedora, Mujer del Futuro, Mujer que Transforma, Mujer Resiliente, Mujer Inspira, Mujeres Forjadoras y Niña Construyendo el Futuro.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la finalidad de impulsar, reconocer y dar estímulos a las mujeres que son ejemplo en el estado, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, consideró que el Premio “Carmen Serdán, Mujeres que Transforman 2025”, es emblemático, ya que visibiliza a quienes contribuyen a la construcción de un estado más igualitario, y que están en el centro del desarrollo con visión humanista y perspectiva de género.

El mandatario estatal subrayó que a través de las Casas Carmen Serdán, el Gobierno de Puebla se suma al modelo de los Centros Libre (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que está enfocado en garantizar la seguridad para las mujeres y brindar un refugio de protección.

El gobernador reconoció a la coordinadora de las Casas Carmen Serdán, Carmen González Serdán, quien junto con Máximo Serdán, impulsan dicho premio y al mismo fortalecen el espíritu creado para la atención de las mujeres.

En su intervención, la secretaria de las Mujeres, Yadira Lira, destacó que el concurso está destinado a todas aquellas féminas que dejaron huella, rompieron brechas de desigualdad y transformaron su entorno desde el campo, la ciencia, la cultura, arte y educación.

Detalló que podrán participar mujeres poblanas mayores de 18 años y también niñas de 5 a 12 años. Agregó que las categorías del concurso son: Mujer Tejedora, Mujer del Futuro, Mujer que Transforma, Mujer Resiliente, Mujer Inspira, Mujeres Forjadoras y Niña Construyendo el Futuro. Cada ganadora recibirá 50 mil pesos y una estatuilla conmemorativa. “Rendimos homenaje a todas las mujeres que como Carmen Serdán han enfrentado adversidades con valor”, aseguró la secretaria.

La coordinadora de las Casas Carmen Serdán, Carmen González Serdán, explicó que a la fecha se tienen 18 inmuebles y en próximos días se abrirán nueve más. Agregó que donde es necesario se cuentan con intérpretes para atender integralmente en las comunidades indígenas, como es el caso en Cuetzalan.

Es importante mencionar que las interesadas en participar en el Premio “Carmen Serdán, Mujeres que Transforman 2025”, pueden enviar sus postulaciones al correo secretaria.mujeres@puebla.gob.mx a más tardar el 10 de noviembre de 2025. La convocatoria completa puede consultarse en el sitio oficial: sm.puebla.gob.mx.