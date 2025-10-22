Ayuntamiento municipalizará 7 colonias del sur

Margarita Tenahua

El secretario del Ayuntamiento de Puebla, Joaquín Espidio Camarillo, informó que están en proceso siete colonias por municipalizar al sur de la ciudad.

Precisó que son: Miravalle, Miravalle 2° Sección, Ampliación Miravalle, Ampliación La Mora, San Esteban las Aves 2° Sección, Agrícola Resurgimiento y Ampliación Santa Catarina 2°Sección, todas al sur de ls ciudad.

Durante su comparecencia destacó que esta año se reconocieron tres asentamientos: Benito Juárez La Resurrección, Excursionistas y Lomas de San Miguel.

En preguntas y respuestas, el regidor Ricardo Espinosa Chavero señaló que al llegar a la administración se encontraron con 434 asentamientos incorporados y 96 sin reconocer.