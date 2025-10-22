Más de dos mil mexicanos han sido detenidos en redadas migratorias

EL VALLE

Ciudad de México.- Desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, el 20 de enero de 2025, un total de 2 mil 382 mexicanos han sido detenidos durante redadas migratorias en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

La mandataria explicó que, de ese total, mil 390 detenciones ocurrieron entre el 6 de junio y el 20 de octubre, periodo en el que se intensificaron las operaciones migratorias estadounidenses

“Son mil 390 personas detenidas del 6 de junio al 20 de octubre que iniciaron las redadas; y del total del 20 de enero al 20 de octubre son 2 mil 382”, detalló Sheinbaum.

La presidenta anunció que, en los próximos días, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, ofrecerán un informe detallado sobre la situación de los connacionales afectados y las acciones del gobierno mexicano para su protección.

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha generado manifestaciones y protestas de diversas organizaciones en ese país, ante las redadas implementadas por la administración de Trump, quien ha incrementado las detenciones y deportaciones de personas mexicanas.

Cuestionada sobre estas protestas, Sheinbaum evitó emitir una opinión: “En eso no opinamos, esa es la política interior de Estados Unidos”, señaló.

Cabe recordar que, a través de su embajada en México, el gobierno estadounidense ha reforzado su campaña contra la migración irregular, advirtiendo multas de hasta 5 mil dólares a quienes ingresen sin acreditar su estancia legal en territorio norteamericano.