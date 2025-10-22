Mujeres que dañaron la fuente de San Miguel tendrán que pagar 150 mil pesos: Karina Romero

María Tenahua

Luego de que el pasado 30 de agosto el colectivo Morras, Sororas, Histéricas, Históricas, se manifestaron por las desapariciones forzadas, y dañaron la fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de la ciudad de Puebla, la titular de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, señaló que en breve se firmará un acuerdo reparatorio de alrededor de 150 mil pesos, con las activistas del colectivo mencionado.

Al comparecer ante regidores de las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Protección Civil, recordó que fue el INAH quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos hechos.

“Aproximadamente tenemos un costo de 150 mil pesos, hay que recordar que el INAH, es quien denuncia, hacia las víctimas, hacia el colectivo”, enfatizó.