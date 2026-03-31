Atraparon en Atlixco a presunto asesino

Atacó a su víctima con arma punzocortante

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un masculino por su probable participación en homicidio doloso en la colonia Francisco I. Madero.

La intervención se originó tras un reporte sobre una discusión al interior de una vivienda. Al arribar, los policías ingresaron conforme a protocolo y sorprendieron a un hombre agrediendo a otro con un objeto punzocortante.

Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El presunto agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que realizará las investigaciones correspondientes.