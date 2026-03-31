Grupo multidisciplinario presentará informe sobre derrame en el Golfo mañana miércoles: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. El grupo interinstitucional del gobierno federal creado para investigar la contaminación de petróleo en el Golfo de México presentará un informe este miércoles a la presidenta Claudia Sheinbaum detallando las causas de la contaminación en la zona.

La mandataria precisó que con la información que se tiene hasta el momento no hay una fuga en algunas de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en la región, por lo que se estima que esta contaminación podría provenir de las denominadas chapopoteras naturales, que son áreas donde hay emanación de hidrocarburos de manera natural.

Al dar a conocer detalles sobre el avance en el combate a la contaminación en las playas principalmente de Veracruz, dijo que la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se desplazó a esa entidad para supervisar el estado que guardan las playas y conversar con pescadores para conocer la situación.

Señaló que tanto personal de Pemex como de la Semarnat están realizando mucho trabajo en esa zona para contener la contaminación en las playas y buscar controlar la situación. En este contexto, dijo que se revisa la posibilidad de que esta contaminación provenga de alguna fuga en instalaciones de Pemex.