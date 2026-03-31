Contagio de sarampión va a la baja; se han aplicado 17.2 millones de vacunas desde el 12 de febrero: Eduardo Clark

EL HERALDO

Llamó a la población a vacunarse, principalmente, los menores de 6 meses a 12 años de edad y personas entre 13 a 49 años, en cualquier centro de salud

El contagio de sarampión va a la baja, además de que se ha aplicado 17.2 millones de vacunas, aseguró Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud.

En la conferencia en Palacio Nacional, llamó a la población a vacunarse con prioridad a los menores de 6 meses a 12 años de edad y personas entre 13 a 49 años cualquier centro de salud de forma gratuita.

“La estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunarse, es la medida más eficiente, la medida más segura y la medida que más funciona para que el sarampión no se propague”, afirmó.

¿Cuántas dosis se han aplicado desde hace 7 semanas?

Detalló que desde que inició la vacunación masiva contra el sarampión se han aplicado 17.2 millones dosis en 7 semanas.

“Y por esta razón, hoy la transmisión del sarampión está la baja en todas y cada una de las 32 entidades federativas o estados que componen a nuestro país. Esto es una muy buena noticia, si bien todavía hay que mantener la guardia alta seguir vacunándonos, hoy podemos afirmar que el sarampión va, claramente a la baja ya por lo menos 4 semanas”, indicó.

Informó que en el portal dondemevacuno.salud.gob.mx se pueden ubicar algunos de los 20 mil puntos de vacunación gratuita, sin importar si son derechohabientes.