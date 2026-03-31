Policia estatal murió calcinado tras accidente sobre la autopista México-Puebla

Desde Puebla

Un policía estatal de Puebla perdió la vida calcinado tras impactar si patrulla contra la base del segundo piso de la autopista México – Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad oficial número 2150 circulaba con dirección hacia la zona de los estadios y, presuntamente, el conductor perdió el control del vehículo y se impactó contra la estructura del segundo piso, lo que provocó que la patrulla se incendiara de manera inmediata.

De manera preliminar, se informó que el agente estaba adscrito a la región de Chiautla de Tapia.

SSP CONFIRMA IDENTIDAD DEL AGENTE

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lamenta profundamente el sensible fallecimiento del Policía Estatal Valentín Gerardo Martínez Valencia, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber, mientras realizaba patrullajes de vigilancia.

Este accidente ocurrido sobre la autopista México-Puebla, enluta a la corporación y a toda la institución, al tratarse de un servidor público que con honor, disciplina y compromiso dedicó su vida a la protección de las y los poblanos.

Desde el primer momento, se ha brindado acompañamiento y respaldo total a sus familiares, a quienes se les otorga apoyo institucional, legal y humano.

La SSP honra la memoria del compañero policía que cumplió con su deber hasta el último momento; su legado permanecerá como ejemplo de valor y servicio a la sociedad.