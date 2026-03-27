Política Slider Principal

Vecinos de Altepexi protestan por problemas de agua

By Roberto Desachy / 27 marzo, 2026

Desde Puebla

Vecinos de Altepexi, molestos por problemas del agua, protestaton de forma pacífica a la altura del arco de seguridad, sobre la carretera estatal Tehuacán – Teotitlán.

Pide la intervención de las autoridades correspondientes, que den solución a sus quejas.

You may also like

Categorías