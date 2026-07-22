Gobierno estatal integrará estudiantes, profesionistas y proveeduría en ecosistema industrial

• El sector educativo estatal anunció su participación en la elaboración del Diagnóstico Nacional de Talento Industrial del México’s Industry Supply Chain 2026.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue. – El Gobierno del Estado incorporará al sector educativo de la entidad al Diagnóstico Nacional de Talento Industrial para conectar a sus estudiantes y profesionistas con las necesidades corporativas. Esta estrategia busca integrar en un solo ecosistema la proveeduría, el capital humano y las oportunidades de inversión, como parte de las acciones que impulsa el mandatario Alejandro Armenta Mier para fortalecer a los negocios locales a través de la próxima edición de México’s Industry Supply Chain 2026.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la participación de las instituciones educativas identificará el talento disponible en Puebla y lo vinculará con los requerimientos de las industrias metalmecánica, textil, automotriz y de otros sectores estratégicos. La meta consiste en que la juventud cuente con oportunidades laborales antes de concluir sus estudios, mediante esquemas de formación dual y una mayor conexión entre universidades y el sector privado.

El funcionario recordó que el evento se llevará a cabo en el Centro Expositor el 12 y 13 de agosto.

Explicó que la estrategia también contempla la plataforma Puebla Cinco de Mayo, espacio que concentrará información de proveedores locales y nacionales para facilitar la integración de las cadenas productivas y fortalecer la competitividad del país ante los retos del T-MEC. El proyecto busca que las corporaciones consulten en un solo sitio los insumos, componentes y servicios que requieren, junto con las capacidades profesionales y las alternativas de financiamiento disponibles.

El titular de la dependencia destacó que México’s Industry Supply Chain 2026 representa una oportunidad para consolidar la integración industrial del estado, con la colaboración de la academia, cámaras empresariales, clústeres y los distintos sectores productivos. La incorporación del Diagnóstico Nacional de Talento Industrial ampliará el alcance de la exposición, lo que facilitará que las organizaciones conozcan la oferta laboral existente en la región y encuentren perfiles acordes con sus requerimientos.

En el presídium participaron el presidente nacional de la Cadena de Valor para la Industria en México, René Mendoza Acosta; la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho Ruiz; el presidente del Clúster de Educación y Desarrollo de Talento del Estado de Puebla, Roberto Javier López Méndez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Barrientos Sánchez; el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, Héctor Landero Camacho; y el director general de Inteligencia Empresarial y Negocios, Marco Antonio Molina Sánchez.