¡Así quedó la nueva distritación electoral de Puebla!

Jorge Barrientos

El Instituto Electoral del Estado (IEE) concluyó presentaciones sobre la distritación local y la actualización de la cartografía electoral de Puebla, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre las modificaciones que se aplicarán en la integración de las secciones electorales rumbo a los próximos procesos comiciales.

El organismo explicó que la actualización responde al crecimiento demográfico registrado en distintos municipios de la entidad y busca garantizar el equilibrio del voto ciudadano, ya que la legislación establece que cada sección electoral debe contar con entre 100 y 3 mil personas electoras.

Como resultado de este trabajo técnico, se determinó la eliminación de 23 secciones electorales que presentaban saturación poblacional y la creación de 138 nuevas secciones, distribuidas en nueve distritos locales.

Las modificaciones quedaron de la siguiente manera:

• Distrito 9 de Puebla: se eliminaron dos secciones y se crearon 15 nuevas.

• Distrito 11 de Puebla: se eliminaron seis y se crearon 36 nuevas.

• Distrito 12 de Amozoc: se eliminó una y se crearon seis nuevas.

• Distrito 16 de Puebla: se eliminaron tres y se crearon 16 nuevas.

• Distrito 18 de Cholula: se eliminaron tres y se crearon 19 nuevas.

• Distrito 20 de Puebla: se eliminaron cuatro y se crearon 23 nuevas.

• Distrito 21 de Atlixco: se eliminó una y se crearon cinco nuevas.

• Distrito 24 de Tehuacán: se eliminó una y se crearon ocho nuevas.

• Distrito 25 de Tehuacán: se eliminaron dos y se crearon 10 nuevas.

En total, el reajuste cartográfico contempla la baja de 23 secciones electorales y la incorporación de 138 nuevas, con el propósito de mejorar la distribución territorial de los electores y fortalecer la organización de las elecciones en Puebla.

Las tres presentaciones fueron encabezadas por la consejera presidenta provisional del IEE, Christian Mariana Ceballos Garduño, acompañada por la consejera electoral Susana Rivas Vera, así como por los consejeros Miguel Ángel Bonilla Zarazaga, Juan Carlos Rodríguez López y Héctor Tello Hernández. La explicación técnica estuvo a cargo del encargado de despacho de la Dirección de Organización Electoral, Bruno Augusto Arcos Arenas.

El Instituto informó que las presentaciones se encuentran disponibles en sus cuentas oficiales de Facebook y YouTube, con el fin de que la ciudadanía conozca los alcances de la actualización cartográfica.