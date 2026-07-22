En Atlixco, la tienda de abasto popular cumplió 4 años

Desde Puebla
Ariadna Ayala, presidenta de Atlixco, celebró el 4° año de su Tienda de Abasto Popular, programa que concentra más de 22 mil afiliados activos y tres sucursales: Dos móviles y una tienda fija, con productos de la canasta básica a bajo costo.
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