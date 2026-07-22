Evento internacional de motociclistas generará 60 mdp en Puebla: Armenta

• FICMOTO prevé la participación de entre 20 mil y 30 mil motociclistas de México, Estados Unidos y Centroamérica.

• La entidad amplía su conectividad, infraestructura y oferta turística para impulsar la riqueza comunitaria.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- El Festival Internacional de Motociclismo y Cultura (FICMOTO), que se realizará los días 15 y 16 de agosto, generará una derrama económica estimada de 60 millones de pesos, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al destacar que el estado de Puebla continúa consolidándose como sede estratégica para eventos nacionales e internacionales que impulsan la riqueza comunitaria, fortalecen el turismo y generan bienestar para las familias.

Mediante una coordinación permanente entre autoridades estatales, federales y municipales que garantiza seguridad, movilidad y atención integral para visitantes y participantes, el titular del Ejecutivo destacó que la entidad ha demostrado su capacidad para albergar eventos de talla internacional gracias a la hospitalidad de su población y a la coordinación institucional. Recordó que ha sido sede de espectáculos como Glow, originario de los Países Bajos y realizado por primera vez fuera de Europa en México-Puebla; encuentros internacionales de fútbol con las selecciones de México, Ghana y España; el reciente Encuentro Nacional de Charrería; el evento de videojuegos S-Factor X3, con más de 35 mil asistentes, y ahora el Premundial Sub-20, que se desarrollará del 24 de julio al 5 de agosto en los estadios Cuauhtémoc y de la BUAP.

Señaló que el crecimiento de este tipo de actividades permitirá elevar la estancia promedio de los visitantes de 1.8 a dos noches, con mayores beneficios para los sectores hotelero, restaurantero y comercial.

Alejandro Armenta Mier informó que el Gobierno del Estado mantiene disposición para colaborar con el Gobierno de México en el proyecto estratégico del tren de pasajeros Ciudad de México-Puebla-Veracruz, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Puebla y la apertura de nuevas rutas aéreas fortalecen la conectividad y generan nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico.

En su intervención, la directora de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, informó que FICMOTO se realizará los días 15 y 16 de agosto con una asistencia estimada de 20 mil a 30 mil motociclistas, provenientes de distintos estados del país, Estados Unidos y Centroamérica, lo que representará una derrama económica cercana a 60 millones de pesos. Explicó que el festival incluirá rodadas nacionales, exhibiciones de freestyle motocross, campeonato regional de stunt, expo comercial y gastronómica, participación de artesanos y productores con la marca 5 de Mayo, así como un concierto de cierre a cargo de Panteón Rococó. Señaló que la meta es convertir este encuentro en un evento anual que fortalezca la economía local y consolide a Puebla como la capital del motociclismo.

Michelle Talavera destacó que la entidad cuenta con infraestructura única en América Latina, como el Centro Expositor con más de 40 mil metros cuadrados libres de columnas, lo que ha permitido albergar simultáneamente eventos como HYROX, Mister México, el Nacional de Taekwondo y un Congreso de Damas, que reunieron en conjunto a más de 70 mil asistentes en un solo fin de semana. Subrayó que esta visión coincide con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer el turismo, la cultura y el deporte como herramientas para la reconstrucción del tejido social.

Por su parte, el director general y fundador de 1200 Sentimientos Cúbicos México, Lino Rosales González, explicó que FICMOTO conmemorará el décimo aniversario de la organización y los 20 años de Revista 400, considerada una de las publicaciones especializadas más importantes de América Latina. Indicó que el festival reunirá visitantes de las principales ciudades del país, así como clubes de motociclistas provenientes de Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, con una participación integrada en aproximadamente un 60 por ciento por visitantes foráneos. Destacó que Puebla fue seleccionada por su infraestructura hotelera, carretera y de recintos, además de su compromiso con el turismo responsable y la generación de derrama económica.

Añadió que el programa contempla exhibiciones de motocicletas personalizadas, zonas gastronómicas, conciertos, creadores de contenido, medios especializados y actividades orientadas a promover una cultura de conducción responsable, lo que elimina estigmas sobre la comunidad motociclista y posiciona a Puebla como referente continental de esta industria.